Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Son dakika haberleri

        'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 60 suç kaydı bunulan ve 4 gün önce cezaevinden çıkan madde bağımlısı 65 yaşındaki Tuanay Çetin, 24 yaşındaki pazarcı Birol Şakir Kaya'dan para istedi. Olumsuz yanıt alan Çetin, Kaya'yı başına demir çubukla vurarak öldürdü. Çetin, "Birol Şakir Kaya, çok sevdiğim bir insan. Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca değil. Şakir amca kesinlikle ölmedi, 7 aydır pazar açıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pazar esnafı Birol Şakir Kaya'yı (65) demir çubukla öldüren Tuanay Çetin (24), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan sanık, "Birol Şakir Kaya, çok sevdiğim bir insan. Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca değil. Şakir amca kesinlikle ölmedi, 7 aydır pazar açıyor" dedi.

        Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Madde bağımlısı Tuanay Çetin, tezgah kuran pazar esnafı Birol Şakir Kaya'nın yanına gidip para istedi. Çetin, olumsuz yanıt alınca Birol Şakir Kaya'nın başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü.

        REKLAM

        Daha önce 60 suç kaydı bulunan ve 4 gün önce başka bir suçtan cezaevinden çıktığı öğrenilen Tuanay Çetin, kaçtı. Polis tarafından yakalanan Tuanay Çetin, işlemlerinin ardından tutuklandı. Tuanay Çetin hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        'İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ’

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2023 yılı Aralık ayında görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık, Birol Şakir Kaya'nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Sanık Çetin, "Ben bu olayı hiç aileme anlatmadım. Aileme söylemeye korktum. Beni dışlarlar diye kimseye anlatamadım" dedi.

        Karar duruşmasına tutuklu sanık Çetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken; duruşmada öldürülen Kaya'ın çocukları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Birol Şakir Kaya'nın çocukları, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

        'BABANIZ ÖLMEDİ'

        Karar öncesi son sözü sorulan sanık Tuanay Çetin, "Birol Şakir Kaya, çok sevdiğim bir insan. Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca değil. Şakir amca kesinlikle ölmedi, 7 aydır pazar açıyor" dedi. Kaya'nın çocuklarına da seslenen sanık, "Babanız ölmedi" diye konuştu.

        Sanık avukatı, sanığın cezai ehliyeti olmadığını düşündüklerini belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığı, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"