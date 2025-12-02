Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'nın yolunu keserek omuzuna dokundukları, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'nın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi.
Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.