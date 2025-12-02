Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!

Habertürk
        İstanbul Beyoğlu'nda bir genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklar hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, 1 sanığı 9 yıl, diğer sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süre gerekçesiyle tahliyelerine karar verildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:43
        İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen genç kızın önünü keserek yere düşüren ve taciz eden sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 1 sanığı 9 yıl, diğer sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklulukta geçirdikleri süre gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

        İHA'nın haberine göre Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.'nın (25) önünü kesip yere düşüren ve üzerine çıkarak taciz eden sanıklar Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'ın (31) yargılandığı dava karara bağlandı.

        İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Konu ve Semir Tarhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mağdur İremşan A. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

        KARAR AÇIKLANDI

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Semir Tarhan'ı ‘birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı' suçundan, daha önce kesinleşmiş cezasının bulunmasını da dikkate alarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ömer Konu'yu ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 2 sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sınırlı süreyle mağdurun hareket edebilme özgürlüğünü ortadan kaldırmadan suçun işlenemeyeceği, hürriyetini kısıtlayan başkaca hareketlerinin bulunmaması, dolayısıyla eylemin sadece 'cinsel saldırı' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 sanığın da üzerlerine atılı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'nın yolunu keserek omuzuna dokundukları, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'nın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi.

        Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

