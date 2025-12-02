Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tüfekle oyun ölüm getirdi | Son dakika haberleri

        Tüfekle oyun ölüm getirdi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:21 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. (15), babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurdu.

        Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.

        B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.

        Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"