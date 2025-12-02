Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde 22 Kasım gecesi saat 04.15 sıralarında meydana gelen olayda, Çağlar Turaloğlu silahla vurularak ağır yaralandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ağır yaralı Turaloğlu kaldırıldığı hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Görgü tanığı C.B., ifadesinde şunları anlattı: “Burhan ve bir arkadaşım ile birkaç mekan gezip alkol aldık. Burhan telefonda biriyle konuşmaya başladı. Tartışma küfürleşmeye döndü. Olay yerine gittik, Burhan araçtan indi ve bir kişiye ateş etti. Ben ambulansı aradım ve olay yerinden ayrıldım. Burhan’ın daha önce maddi hasarlı bir kaza yaşadığını ve bu nedenle bir anlaşmazlık olduğunu biliyorum.”

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullandığı değerlendirilen Burhan P. ile arkadaşı Serdar Ö.’yü Küçükçekmece’de dün yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.