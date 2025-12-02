Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü | Son dakika haberleri

        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü

        İstanbul Avcılar'da 39 yaşındaki Çağlar Turaloğlu, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalar, cinayetin günler önce meydana gelen maddi hasarlı bir kazadan sonra yaşanan tartışma nedeniyle işlendiğini ortaya çıkardı. İddialara göre Turaloğlu, kazaya karışan arkadaşına "Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin" dediği kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 02.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Avukata ver gitsin' sözleri üzerine öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde 22 Kasım gecesi saat 04.15 sıralarında meydana gelen olayda, Çağlar Turaloğlu silahla vurularak ağır yaralandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ağır yaralı Turaloğlu kaldırıldığı hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

        Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Görgü tanığı C.B., ifadesinde şunları anlattı: “Burhan ve bir arkadaşım ile birkaç mekan gezip alkol aldık. Burhan telefonda biriyle konuşmaya başladı. Tartışma küfürleşmeye döndü. Olay yerine gittik, Burhan araçtan indi ve bir kişiye ateş etti. Ben ambulansı aradım ve olay yerinden ayrıldım. Burhan’ın daha önce maddi hasarlı bir kaza yaşadığını ve bu nedenle bir anlaşmazlık olduğunu biliyorum.”

        REKLAM

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullandığı değerlendirilen Burhan P. ile arkadaşı Serdar Ö.’yü Küçükçekmece’de dün yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        GÜNLER ÖNCEKİ KAZA NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

        Şüpheli Burhan P., ifadesinde, “Olaydan yaklaşık 15 gün önce Ferit isimli biriyle maddi hasarlı bir trafik kazası yaşadım. Kaza ile ilgili konuşurken karşı tarafın arkadaşı araya girip ‘Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin’ dedi. Bu sözlere öfkelendim. Daha sonra buluşmaya gittik ve olay gerçekleşti” dediği öne sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"