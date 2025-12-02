“Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
İstanbul Avcılar'da 39 yaşındaki Çağlar Turaloğlu, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalar, cinayetin günler önce meydana gelen maddi hasarlı bir kazadan sonra yaşanan tartışma nedeniyle işlendiğini ortaya çıkardı. İddialara göre Turaloğlu, kazaya karışan arkadaşına "Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin" dediği kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde 22 Kasım gecesi saat 04.15 sıralarında meydana gelen olayda, Çağlar Turaloğlu silahla vurularak ağır yaralandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ağır yaralı Turaloğlu kaldırıldığı hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Görgü tanığı C.B., ifadesinde şunları anlattı: “Burhan ve bir arkadaşım ile birkaç mekan gezip alkol aldık. Burhan telefonda biriyle konuşmaya başladı. Tartışma küfürleşmeye döndü. Olay yerine gittik, Burhan araçtan indi ve bir kişiye ateş etti. Ben ambulansı aradım ve olay yerinden ayrıldım. Burhan’ın daha önce maddi hasarlı bir kaza yaşadığını ve bu nedenle bir anlaşmazlık olduğunu biliyorum.”
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silahı kullandığı değerlendirilen Burhan P. ile arkadaşı Serdar Ö.’yü Küçükçekmece’de dün yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNLER ÖNCEKİ KAZA NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR
Şüpheli Burhan P., ifadesinde, “Olaydan yaklaşık 15 gün önce Ferit isimli biriyle maddi hasarlı bir trafik kazası yaşadım. Kaza ile ilgili konuşurken karşı tarafın arkadaşı araya girip ‘Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin’ dedi. Bu sözlere öfkelendim. Daha sonra buluşmaya gittik ve olay gerçekleşti” dediği öne sürüldü.