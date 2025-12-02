Habertürk
Habertürk
        FECİ KAZA! Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı! | Son dakika haberleri

        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!

        Ankara'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:49
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
