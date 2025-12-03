ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "çok güvendiğini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kısa zamanda çok mesafe kat ettiğini kaydederek, "Ona (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) çok güveniyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, "Suriye'nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri (Ahmed Şara) üç hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli. Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 10 Kasım'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedilmişti.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanıyla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçmişti.