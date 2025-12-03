Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "çok güvendiğini" belirtti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "çok güvendiğini" belirtti

        ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya çok güvendiğini söyleyerek, "Suriye'nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri üç hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 07:34 Güncelleme: 03.12.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kısa zamanda çok mesafe kat ettiğini kaydederek, "Ona (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) çok güveniyorum." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, "Suriye'nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri (Ahmed Şara) üç hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli. Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ABD Başkanı Trump, 10 Kasım'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

        Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedilmişti.

        Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanıyla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"