Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan "Elon Musk ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan "Elon Musk ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt

        ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin en büyük destekçilerinden biri olan Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk ile tekrar arkadaş olup olmadıkları yönündeki soruyu yanıtladı. Trump, "Elon'u çok seviyorum. Seçimlerde desteğiyle bana gerçekten çok yardımcı oldu. Bakın, bir sorunumuz vardı. Herkesin elektrikli arabaya sahip olmasını istemiyordum ve o elektrikli araba üretiyor. Sanırım iyi anlaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 09:28 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreci boyunca ve sonrasında en büyük destekçisi olan Elon Musk ile kısa sürede anlaşmazlığa rağmen "Elon'u hala çok sevdiğini" söyledi.

        Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, FOX Business'tan Edward Lawrence'ın "Musk anlaşmazlıklarının ardından arkadaş çevrenize geri döndü mü?" sorusuna yanıt verdi.

        Trump, "Aslında bilmiyorum. Yani, Elon'u çok seviyorum." diye yanıt verdi ve Musk'ın 2024 seçim kampanyasındaki desteğini övdükten sonra, elektrikli araç politikası konusundaki anlaşmazlıklarına da değindi.

        Trump şöyle konuştu:

        "Elon'u çok seviyorum. Seçimlerde desteğiyle bana gerçekten çok yardımcı oldu. Bakın, bir sorunumuz vardı. Herkesin elektrikli arabaya sahip olmasını istemiyordum ve o elektrikli araba üretiyor. Sanırım iyi anlaşıyoruz."

        REKLAM

        TRUMP-MUSK İLİŞKİSİNDE NELER YAŞANDI?

        Musk, ikinci Trump yönetiminin ilk günlerinde, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) fiili lideri olarak Beyaz Saray'ın önemli bir ismiydi. Trump yönetiminde DOGE'ye liderlik etmek için özel bir devlet görevlisi olarak görev yaptı, sık sık Kabine toplantılarına katıldı ve halka açık etkinliklerde Trump'a eşlik etti. Musk'ın DOGE'deki görev süresi Mayıs ayı sonunda sona erdi.

        Musk, Kasım 2024'de gerçekleşen seçim döneminde de Trump'ı sıkı bir şekilde desteklemişti.

        Trump, Musk'ın DOGE'deki olası federal aşırı harcamaları ve kötü yönetimi ortadan kaldırma çabalarını defalarca övdü. Bu çaba, bu yılın başlarında hem Trump yönetimine hem de Musk'a karşı defalarca protesto düzenleyen hükümet çalışanları ve Demokratlar tarafından eleştirilmişti.

        Ancak Musk, Haziran ayında Trump'ın Temmuz ayında yasalaştırdığı ve vergiler, göç, enerji, savunma ve ulusal borç konularındaki gündemini ilerleten devasa bir yasa tasarısı olan "Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nı (One Big Beautiful Bill Act) eleştirince ikilinin yakın ilişkisi sona erdi.

        Musk, Trump'ı yasa tasarısına karşı çıktı ve sosyal medya hesabından "TARİHTEKİ EN BÜYÜK BORÇ tavanı artışı" olacağını yazmıştı. İkilinin ilişkisinin gerilmesinin ardından Trump'ın isminin "Epstein dosyalarında olduğunu" iddia etmişti.

        REKLAM

        Haziran ayında ikili yollarını ayırdı. Musk, haftalar sonra sosyal medyada Trump'ın başkanlık kararlarına destek verdi; örneğin Temmuz ayında İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasını övdü.

        Musk, 10 Eylül'de suikasta kurban giden Turning Point USA'nın kurucusu Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde Trump'ın yanında görüldü. İkili, tören sırasında yan yana oturdu ve sohbet etti.

        Musk, en son 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. İkili uzun bir aradan sonra ikinci kez kamuoyu önünde görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı