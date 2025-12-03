ABD Başkanı Trump'tan "Elon Musk ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreci boyunca ve sonrasında en büyük destekçisi olan Elon Musk ile kısa sürede anlaşmazlığa rağmen "Elon'u hala çok sevdiğini" söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, FOX Business'tan Edward Lawrence'ın "Musk anlaşmazlıklarının ardından arkadaş çevrenize geri döndü mü?" sorusuna yanıt verdi.

Trump, "Aslında bilmiyorum. Yani, Elon'u çok seviyorum." diye yanıt verdi ve Musk'ın 2024 seçim kampanyasındaki desteğini övdükten sonra, elektrikli araç politikası konusundaki anlaşmazlıklarına da değindi.

Trump şöyle konuştu:

"Elon'u çok seviyorum. Seçimlerde desteğiyle bana gerçekten çok yardımcı oldu. Bakın, bir sorunumuz vardı. Herkesin elektrikli arabaya sahip olmasını istemiyordum ve o elektrikli araba üretiyor. Sanırım iyi anlaşıyoruz."

TRUMP-MUSK İLİŞKİSİNDE NELER YAŞANDI?

Musk, ikinci Trump yönetiminin ilk günlerinde, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) fiili lideri olarak Beyaz Saray'ın önemli bir ismiydi. Trump yönetiminde DOGE'ye liderlik etmek için özel bir devlet görevlisi olarak görev yaptı, sık sık Kabine toplantılarına katıldı ve halka açık etkinliklerde Trump'a eşlik etti. Musk'ın DOGE'deki görev süresi Mayıs ayı sonunda sona erdi.

Musk, Kasım 2024'de gerçekleşen seçim döneminde de Trump'ı sıkı bir şekilde desteklemişti. Trump, Musk'ın DOGE'deki olası federal aşırı harcamaları ve kötü yönetimi ortadan kaldırma çabalarını defalarca övdü. Bu çaba, bu yılın başlarında hem Trump yönetimine hem de Musk'a karşı defalarca protesto düzenleyen hükümet çalışanları ve Demokratlar tarafından eleştirilmişti. Ancak Musk, Haziran ayında Trump'ın Temmuz ayında yasalaştırdığı ve vergiler, göç, enerji, savunma ve ulusal borç konularındaki gündemini ilerleten devasa bir yasa tasarısı olan "Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nı (One Big Beautiful Bill Act) eleştirince ikilinin yakın ilişkisi sona erdi. Musk, Trump'ı yasa tasarısına karşı çıktı ve sosyal medya hesabından "TARİHTEKİ EN BÜYÜK BORÇ tavanı artışı" olacağını yazmıştı. İkilinin ilişkisinin gerilmesinin ardından Trump'ın isminin "Epstein dosyalarında olduğunu" iddia etmişti. REKLAM Haziran ayında ikili yollarını ayırdı. Musk, haftalar sonra sosyal medyada Trump'ın başkanlık kararlarına destek verdi; örneğin Temmuz ayında İsrail ile Gazze arasında varılan ateşkes anlaşmasını övdü.