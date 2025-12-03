Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!

Şırnak'ta yürek yakan olay, dün saat 15.30 sıralarında Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde Cizre Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

TERLİĞİNİN PEŞİNDEN NEHRE DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, iki arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri’nin kıyısına giden Ahmet Erçil’in (12) terliği suya düştü. Terliğini almak için eğilen Erçil, dengesini kaybederek nehre düştü.

KÜÇÜK ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI

Akıntıya kapılan Ahmet Erçil’i kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışmasıyla, sabah saatlerinde Ahmet Erçil’in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Erçil’in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.