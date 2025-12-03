Habertürk
Habertürk
        Jennifer Lopez'den bikini kostümlü konser daveti

        Jennifer Lopez'den bikini kostümlü konser daveti

        Jennifer Lopez, Las Vegas'ta başlayacağı konser serisinin bilet satışlarını artırmak için, bikini kostümle çıktığı sahne şovuyla çağrı yaptı: Hangi şarkıyı çalmamı istersiniz?

        Giriş: 03.12.2025 - 10:26 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:26
        Bikinili konser çağrısı
        Jennifer Lopez, Las Vegas'ta vereceği konserin bilet satışlarını artırmak amacıyla dün Instagram'da yaptığı paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

        56 yaşındaki ünlü şarkıcı, yakın zamanda bikiniyle çıktığı sahneden görüntülerini sosyal medyada yayınlayarak, hayranlarını, aralık ayı sonunda vereceği konserlere davet etti.

        Jennifer Lopez; "Bu ay Vegas'taki JLo Show'da görüşmek üzere! Hangi şarkıyı çalmamı istersiniz?" diye yazdı. Genelde tek parça mayo şeklinde sahne kostümleriyle bilinen ancak bu defa bikini kostümle sahnede daha da cesur bir görünüm sergileyen Lopez'e, hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

        Fit görünümüyle dikkat çeken Jennifer Lopez'e, ünlü model Heidi Klum'dan; "Vegas seni geri aldığı için çok şanslı!" mesajı geldi.

        Lopez, Las Vegas'ta 30 Aralık'ta başlayacağı konser serisini Ocak ve Mart 2026'daki belirli tarihlerde devam ettirecek.

        Jennifer Lopez, 2016'dan 2018'e kadar 120 konser verdiği Las Vegas'ta 100 milyon doların üzerinde hasılat elde etmiş, yaklaşık üç yıllık performansı boyunca eleştirmenlerden ve hayranlarından büyük beğeni toplamıştı.

        #Jennifer Lopez
        #konser
