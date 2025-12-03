Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde köklü bir dönüşüm başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biriyle 2027-2047 dönemindeki araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markası altında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yeni istasyonlar kurmak üzere çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.

Salman, 15 Ağustos 2027 tarihinde 249 istasyon ile muayene hizmetlerine başlayacaklarını kaydederek, "2026 yılında İstanbul Arnavutköy'de bir demo istasyon açacağız. Bu istasyonda süreçlerimizi test etmeyi hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda ülke genelindeki istasyon sayımızı ihtiyaca göre artırabiliriz" dedi.

OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, araç muayene süreçlerinde iyileştirmeler yapacaklarını da anlattı.

Salman, "Hizmetleri nasıl optimize edebileceğimize bakıyoruz. Bunu yaptığımız zaman araçları muayeneden daha hızlı çıkartabiliriz. Hayata geçireceğimiz mobil uygulama üzerinden araç sahiplerinin muayene sürecinin tümünü takip etmesine olanak sağlayacağız. Bu kapsamda, araç sahipleri araçlarını muayene süresince kameralardan da izleyebilecek. Muayene istasyonlarında yeni dinlenme alanları yapmak da hedeflerimiz arasında" şeklinde konuştu.