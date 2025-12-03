Habertürk
Habertürk
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali - Otomobil Haberleri

        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali

        Türkiye'deki araç muayene istasyonlarında 2027 yılında yeni bir dönem başlıyor. 1.7 milyar dolarlık ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene hizmetlerini Turka markası ile vermeye hazırlanıyor. HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 15 Ağustos 2027 tarihinde 249 istasyon ile muayene hizmetlerine başlayacaklarını kaydederek, "İstasyon sayımızı ihtiyaca göre artırabiliriz. Hizmetleri nasıl optimize edebileceğimize bakıyoruz. Bunu yaptığımız zaman araçları muayeneden daha hızlı çıkartabiliriz" dedi. Motosikletlere özel muayene istasyonları açacaklarını da kaydeden Salman, bu kapsamda 11 motosiklet muayene istasyonu açacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:54
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde köklü bir dönüşüm başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biriyle 2027-2047 dönemindeki araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markası altında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

        Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yeni istasyonlar kurmak üzere çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.

        Salman, 15 Ağustos 2027 tarihinde 249 istasyon ile muayene hizmetlerine başlayacaklarını kaydederek, "2026 yılında İstanbul Arnavutköy'de bir demo istasyon açacağız. Bu istasyonda süreçlerimizi test etmeyi hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda ülke genelindeki istasyon sayımızı ihtiyaca göre artırabiliriz" dedi.

        OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, araç muayene süreçlerinde iyileştirmeler yapacaklarını da anlattı.

        Salman, "Hizmetleri nasıl optimize edebileceğimize bakıyoruz. Bunu yaptığımız zaman araçları muayeneden daha hızlı çıkartabiliriz. Hayata geçireceğimiz mobil uygulama üzerinden araç sahiplerinin muayene sürecinin tümünü takip etmesine olanak sağlayacağız. Bu kapsamda, araç sahipleri araçlarını muayene süresince kameralardan da izleyebilecek. Muayene istasyonlarında yeni dinlenme alanları yapmak da hedeflerimiz arasında" şeklinde konuştu.

        11 İSTASYON SADECE MOTOSİKLETLERE HİZMET VERECEK

        Turka'nın hedefleri arasında motosikletlere özel muayene istasyonları açmak olduğunu da kaydeden Serhan Salman, bu kapsamda 11 motosiklet muayene istasyonu açacaklarını bildirdi.

        Salman'ın verdiği bilgiye göre, ağır ticari araçlar için de ayrı muayene istasyonları açmak şirketin gündeminde bulunuyor.

        Programda verilen bilgiye göre, Turka ilk etapta 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek. Kadın çalışanlara ise öncelik verilecek. Salman, "İmkanlar olursa tamamen kadın çalışanlardan oluşan istasyonlar hayata geçirme hedefimiz de var" dedi.

