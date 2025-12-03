Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 32 ayrı eylem! Barış Boyun çetesinde yaşı küçük 40 şüpheliye dava! | Son dakika haberleri

        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!

        Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yeni bir dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şüpheliye 75 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye de 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını bildirdi. Suç örgütünün 33 ayrı eyleme iştirak ettiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:26 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:40
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Boyun'un elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 23'ü tutuklu 40 şüpheli hakkında 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

        DHA'nın haberine göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

        "DALTONLAR" SUÇ ÖRGÜTÜNE DE YENİ DAVA

        AA'da yer alan habere göre de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonucu yaşı küçük olan 15'i tutuklu 34 kişiye 79 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi: "'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla, yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

