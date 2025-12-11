Habertürk
        Konyaspor, Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Ndao'nun sözleşmesini feshedildi!

        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

        Giriş: 11.12.2025 - 15:12 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:13
        'Bahis'ten tutuklanmıştı, sözleşmesi feshedildi!
        Konyaspor, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Alassane Ndao ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-beyazlı ekip, Senegalli hücum oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

        28 yaşındaki Ndao, bu sezon 11 maçta forma giyip 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

