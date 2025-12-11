Konyaspor, Ndao'nun sözleşmesini feshetti!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.
Giriş: 11.12.2025 - 15:12 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:13
Konyaspor, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Alassane Ndao ile yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlı ekip, Senegalli hücum oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
28 yaşındaki Ndao, bu sezon 11 maçta forma giyip 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ