Yeni yılı evde kutlayacaklara özel: Mumlar, atıştırmalıklar ve oyunlarla 2026'yı evinizde en eğlenceli şekilde karşılayın!

Bu yıl yılbaşını evde geçirecekseniz, gecenin sıradan olmasına gerek yok. Küçük dokunuşlarla hem şık hem de keyifli bir kutlama hazırlamak mümkün. Atmosferden yemeğe, ritüellerden eğlence önerilerine kadar her şeyi sizin için toparladık. Detaylar haberimizin devamında…

ORTAMI HAZIRLAYIN: IŞIK, MÜZİK VE KOKU

Evde geçirilen bir yılbaşı gecesini özel hissettiren şey, atmosferin doğru kurulmasıdır. Loş ışıklar, birkaç mum ve hafif bir müzik listesi, mekânı hızlıca kutlama moduna sokar.

Çam kokulu mumlar veya tarçınlı difüzörler de yılbaşı hissini güçlendirir.

Küçük bir ışık zinciri bile ortamı anında daha sıcak gösterir.

YILBAŞI MENÜSÜNÜ PLANLAYIN

Evde olunacaksa, yemek masasını sade ama özenli bir şekilde hazırlamak akşamı daha keyifli hale getirir.

Fırında pratik seçenekler, küçük atıştırmalık tabakları ve paylaşılabilir mezeler uzun hazırlık gerektirmeden masayı doldurur.

Tatlı olarak yeni yıl temalı bir kurabiye ya da sıcak çikolata iyi bir tamamlayıcı olur.

Menüde ağır yemekler yerine kolay tüketilebilir seçenekler tercih edilebilir.