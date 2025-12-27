Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR VAR

Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

12 KENT İÇİN "TURUNCU" 25 İL İÇİN "SARI" ALARM

Turuncu alarm verilen illerimiz şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

Sarı alarm verilen kentlerimiz şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT! Bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 3, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu İZMİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu BURSA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ÇANAKKALE: 8, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu HATAY: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR: 1, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı KAYSERİ: 2, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA: 4, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı BOLU: -1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı DÜZCE: 3, Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

SİNOP: 7, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor AMASYA: 4, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu SAMSUN: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TRABZON: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı RİZE: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışlar sabahtan itibaren kuvvetli olacak KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların sabah kuvvetli olacağı tahmin ediliyor MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor ŞANLIURFA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı