        KAR GELİYOR! Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı

        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!

        Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, beyaz örtü Afyonkarahisar'dan Van'a uzanacak. Meteoroloji, 37 ilimiz için "sarı" ve "turuncu" kar alarmında bulundu. Marmara'nın yüksek kesimlerinde bugün başlayacak olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini biraz daha artırıyor. İşte kar alarmı verilen illerimiz, sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 07:09 Güncelleme: 27.12.2025 - 07:10
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR VAR

        Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

        Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

        Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

        12 KENT İÇİN "TURUNCU" 25 İL İÇİN "SARI" ALARM

        Turuncu alarm verilen illerimiz şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

        Sarı alarm verilen kentlerimiz şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.

        MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT!

        Bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 3, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        İZMİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        ÇANAKKALE: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DENİZLİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        ESKİŞEHİR: 1, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KAYSERİ: 2, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA: 4, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BOLU: -1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

        DÜZCE: 3, Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

        SİNOP: 7, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

        AMASYA: 4, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

        SAMSUN: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        TRABZON: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

        RİZE: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

        ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışlar sabahtan itibaren kuvvetli olacak

        KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların sabah kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

        MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı

        VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı

        BATMAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        GAZİANTEP: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        MARDİN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        #hava durumu
