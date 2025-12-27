Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, beyaz örtü Afyonkarahisar'dan Van'a uzanacak. Meteoroloji, 37 ilimiz için "sarı" ve "turuncu" kar alarmında bulundu. Marmara'nın yüksek kesimlerinde bugün başlayacak olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini biraz daha artırıyor. İşte kar alarmı verilen illerimiz, sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR VAR
Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
12 KENT İÇİN "TURUNCU" 25 İL İÇİN "SARI" ALARM
Turuncu alarm verilen illerimiz şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.
Sarı alarm verilen kentlerimiz şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.
MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT!
Bugün kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 3, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İZMİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ÇANAKKALE: 8, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR: 1, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ: 2, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA: 4, Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU: -1, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE: 3, Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor
ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı
SİNOP: 7, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor
AMASYA: 4, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
SAMSUN: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
RİZE: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışlar sabahtan itibaren kuvvetli olacak
KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların sabah kuvvetli olacağı tahmin ediliyor
MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı
VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı
BATMAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
MARDİN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu