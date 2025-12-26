Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:53
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

