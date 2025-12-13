Habertürk
        Haberler Magazin Taylor Swift, turne ekibine 197 milyon dolar dağıttı - Magazin haberleri

        Taylor Swift, turne ekibine 197 milyon dolar dağıttı

        Taylor Swift, 'Eras Tour' kapsamında iki yıl boyunca turne ekibine toplam 197 milyon dolar (8.388.260.000 TL) bonus dağıtarak ekibine büyük bir jest yaptı

        Giriş: 13.12.2025 - 22:42 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:55
        Servetinin yüzde 12'sini dağıttı
        Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Eras Tour kapsamında ekibine verdiği rekor bonuslarla bir kez daha gündeme geldi. Swift, turne ekibi için hazırladığı sürprize ait video sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

        1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip olan Taylor Swift, her bir ekip üyesine bonuslarını içeren zarflar dağıttı. Ekip arkadaşlarına seslenen Swift; "Hepinizin kartında aynı mesaj var. Açmanızı istiyorum" sözleriyle salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

        Taylor Swift, Eras Tour süresince iki yıl içinde ekibine toplam 197 milyon dolar bonus dağıttı. Bu büyük jestten turnede görev alan tüm çalışanlar pay aldı.

        Bonus verilen ekipte; tır şoförlerinden catering çalışanlarına, enstrüman teknisyenlerinden merch ekibine, ışık ve ses teknisyenlerinden prodüksiyon çalışanlarına kadar pek çok isim yer aldı. Ayrıca asistanlar, marangozlar, dansçılar, müzisyenler, güvenlik görevlileri, koreograflar, piroteknik ve rigging ekipleri, saç-makyaj ve kostüm ekipleri, fizyoterapistler ile video ekibi de bu ödüllendirmeden faydalandı.

        197 milyon dolar, Taylor Swift’in servetinin % 12'sine tekabül ediyor.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram

