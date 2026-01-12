Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Çok güçlü seçeneklerimiz var | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Çok güçlü seçeneklerimiz var

        ABD Başkanı Trump, İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını ifade etti ve İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" diye konuştu. Trump ayrıca Maduro'nun alıkoyulmasından sonra Venezuela ile görüşmelerin "çok iyi gittiğini" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 07:45 Güncelleme: 12.01.2026 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan İran'a: Çok güçlü seçeneklerimiz var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna'yla ilgili gelişmeler hakkında kısa kısa açıklamalarda bulundu.

        Trump Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin uluslararası gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı.

        ABD Başkanı Trump, İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etti.

        İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var." diye konuştu.

        REKLAM

        İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.

        Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.

        "VENEZUELA ÇOK İYİ GİDİYOR"

        Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkoyulmasından sonra Venezuela ile görüşmelerin "çok iyi gittiğini" söyleyen Donald Trump, "Liderlikle çok iyi çalışıyoruz ve her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.

        Trump, Venezuela petrolleriyle ilgili açıklamasında, bu ülkeden 50 milyon varil petrol almayı konuştuklarını, ilk etapta 4,2 milyar dolarlık petrolün şu anda ABD'ye doğru yolda olduğunu duyurdu.

        Petrol şirketlerinin geçmişte Venezuela ile sorunları olduğunu söyleyen Trump, "Çünkü başkan olarak Trump yoktu. Şimdi sorun olmayacak. Güvende olacaklar." diye ekledi.

        REKLAM

        Trump, Venezuela petrollerinin işletilmesi konusunda, Exxon firmasının "tepkisini beğenmediğini ve çok kurnazca davrandıklarını" öne sürerek bu firmayı Karayip ülkesindeki petrol ihalelerinin dışında tutmayı düşündüğünü açıkladı.

        "GRÖNLAND'I ALMAZSAK, RUSYA VEYA ÇİN ALACAK"

        ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söyledi.

        Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt verdi.

        Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Trump, "Bu (Joe) Biden'ın savaşı. Hiç yaşanmamalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, söz konusu savaşı durdurmak istemekteki amacının sadece, hem Ukrayna hem de Rus vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak olduğunu öne sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün denize düştüğü anlar kamerada

        SARIYER'de motosiklet sürücüsü Kemal Uğur (27) iddiaya göre hakimiyetini kaybettiği motosikletle denize düşerek hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Kemal Uğur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?