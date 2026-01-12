Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Danimarka Başbakanı Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin konuştu: Ülke bir yol ayrımında | Dış Haberler

        Danimarka Başbakanı Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin konuştu: Ülke bir yol ayrımında

        Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehdidine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin bir yol ayrımında olduğunu söyledi ve ABD'yi NATO'ya sırt çevirmekle suçladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 07:33 Güncelleme: 12.01.2026 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditleri karşısında ülkesinin "kader anı" yaşadığını belirterek, ABD'yi NATO'ya sırtını dönmekle suçladı. Pazar günü bir mitingde konuşan Frederiksen, Danimarka'nın "bir yol ayrımında" olduğunu söyledi.

        Açıklamalar, Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki giderek gerilen ilişkilerde kritik bir haftanın hemen öncesinde geldi. Bu hafta Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanları Lars Løkke Rasmussen ve Vivian Motzfeldt'in, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor.

        Frederiksen, "Bir yol ayrımındayız ve bu bir kader anı" dedi ve ekledi: "Ortada olan, ilk bakışta görüldüğünden daha büyük. Çünkü Amerikalılardan yaşadığımız şey, aslında Batı ittifakına sırtlarını döndükleri, bir müttefiki tehdit ederek NATO işbirliğine sırt çevirdikleri yönündeyse, ki bunu daha önce hiç yaşamadık, o zaman her şey durur."

        REKLAM

        Trump cuma günü, ABD'nin Grönland konusunda "isteseler de istemeseler de" harekete geçeceğini söyledi. "Grönland'la ilgili bir şey yapacağız; ya nazik bir şekilde ya da daha zor bir şekilde" diyen Trump yönetimi, Danimarka ve Grönland NATO müttefiki olmasına rağmen askeri güç kullanımını dışlamayı defalarca reddetti.

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkedeki diğer dört siyasi partinin liderleriyle birlikte ortak bir açıklama yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Amerikalı olmak istemiyoruz, Danimarkalı olmak istemiyoruz; Grönlandlı olmak istiyoruz. Grönland'ın geleceğine Grönlandlılar karar vermelidir."

        Danimarka Başbakanı Frederiksen, bir yıl önce yaptıkları telefon görüşmesinden beri Grönland konusunu kendisiyle konuşmadığını söyledi. Danimarka'nın "Amerikan gerçekliği içinde kendi pozisyonunu kabul ettirmek için elinden geleni yaptığını" belirten Frederiksen, Grönland konusunda "dimdik durmaları" gerektiğini vurguladı.

        Uzun yıllardır müttefik olan ülkeler arasındaki mevcut durumu "Grönland üzerinden yaşanan bir çatışma" olarak nitelendiren Frederiksen, "NATO ülkelerinden büyük destek aldık" ifadelerini kullandı.

        İSVEÇ'TEN DANİMARKA'YA DESTEK

        Bu arada İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldığı bir konferansta Danimarka'ya destek verdi. ABD'nin, Danimarka ve Grönland'a yönelik "tehditkar söylemler" kullanmak yerine Danimarka’nın uzun yıllara dayanan sadakati için teşekkür etmesi gerektiğini söyledi.

        Kristersson ayrıca ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırısını kınayarak bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve "daha fazla ülkeyi benzer şekilde davranmaya teşvik etme riski taşıdığını" ifade etti.

        "Bildiğimiz dünya sarsılmaya devam ediyor" diyen Kristersson, sözlerini şöyle tamamladı: "Ciddiye alın ama paniğe kapılmayın. Korkmamalıyız, ama hazırlıklı olmalıyız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır- Yolcu treni hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

        Yolcu treni hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        Uçuşlara kar engeli! 124 sefer iptal edildi
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Esir liderler
        Esir liderler