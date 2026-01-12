Danimarka Başbakanı Trump'ın Grönland tehdidine ilişkin konuştu: Ülke bir yol ayrımında

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditleri karşısında ülkesinin "kader anı" yaşadığını belirterek, ABD'yi NATO'ya sırtını dönmekle suçladı. Pazar günü bir mitingde konuşan Frederiksen, Danimarka'nın "bir yol ayrımında" olduğunu söyledi.

Açıklamalar, Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki giderek gerilen ilişkilerde kritik bir haftanın hemen öncesinde geldi. Bu hafta Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanları Lars Løkke Rasmussen ve Vivian Motzfeldt'in, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor.

Frederiksen, "Bir yol ayrımındayız ve bu bir kader anı" dedi ve ekledi: "Ortada olan, ilk bakışta görüldüğünden daha büyük. Çünkü Amerikalılardan yaşadığımız şey, aslında Batı ittifakına sırtlarını döndükleri, bir müttefiki tehdit ederek NATO işbirliğine sırt çevirdikleri yönündeyse, ki bunu daha önce hiç yaşamadık, o zaman her şey durur."

Trump cuma günü, ABD'nin Grönland konusunda "isteseler de istemeseler de" harekete geçeceğini söyledi. "Grönland'la ilgili bir şey yapacağız; ya nazik bir şekilde ya da daha zor bir şekilde" diyen Trump yönetimi, Danimarka ve Grönland NATO müttefiki olmasına rağmen askeri güç kullanımını dışlamayı defalarca reddetti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkedeki diğer dört siyasi partinin liderleriyle birlikte ortak bir açıklama yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Amerikalı olmak istemiyoruz, Danimarkalı olmak istemiyoruz; Grönlandlı olmak istiyoruz. Grönland'ın geleceğine Grönlandlılar karar vermelidir." Danimarka Başbakanı Frederiksen, bir yıl önce yaptıkları telefon görüşmesinden beri Grönland konusunu kendisiyle konuşmadığını söyledi. Danimarka'nın "Amerikan gerçekliği içinde kendi pozisyonunu kabul ettirmek için elinden geleni yaptığını" belirten Frederiksen, Grönland konusunda "dimdik durmaları" gerektiğini vurguladı. Uzun yıllardır müttefik olan ülkeler arasındaki mevcut durumu "Grönland üzerinden yaşanan bir çatışma" olarak nitelendiren Frederiksen, "NATO ülkelerinden büyük destek aldık" ifadelerini kullandı. İSVEÇ'TEN DANİMARKA'YA DESTEK Bu arada İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da katıldığı bir konferansta Danimarka'ya destek verdi. ABD'nin, Danimarka ve Grönland'a yönelik "tehditkar söylemler" kullanmak yerine Danimarka’nın uzun yıllara dayanan sadakati için teşekkür etmesi gerektiğini söyledi. Kristersson ayrıca ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırısını kınayarak bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve "daha fazla ülkeyi benzer şekilde davranmaya teşvik etme riski taşıdığını" ifade etti.