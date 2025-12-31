Habertürk
        Haberler Gündem Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak Gazze yürüyüşü çağrısı | SON DAKİKA HABERİ

        Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak Gazze yürüyüşü çağrısı

        İstanbul'da, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahı 08.30'da, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek' için Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:56
        Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak çağrısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulundu.

        "FİLİSTİN'İ UNUTMUYORUZ"

        DHA'daki habere göre 7'den 70'e bütün vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet eden Bilal Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, 3'üncü yılına giriyor ve iki yıldır olduğu gibi 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü'nde bu zulme karşı duruşumuzu göstermek için bir araya geliyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz.

        "ŞEHİTLERİMİZE RAHMET FİLİSTİN'E DESTEK"

        Çünkü her ne kadar bir ateşkesten bahsedilse de bu ateşkesin sahada uygulanmadığını biliyoruz. İsrail'in sorumsuzca davranarak istediği zaman, istediği kadar insan öldürebildiğini, operasyonlar yapabildiğini bir yandan da insani yardımların hala girmesi gerektiği kadar Gazze'ye girmediğini biliyoruz.

        Öte taraftan Batı Şeria'da sivil yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yükseldiğini biliyoruz. Onun için 1 Ocak sabahı, 08.30'da şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için yine Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

