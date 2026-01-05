Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela'nın alıkonulan lideri Maduro, helikopterle mahkemeye götürüldü | Dış Haberler

        Venezuela'nın alıkonulan lideri Maduro, helikopterle mahkemeye götürüldü

        ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, New York'ta helikopterle mahkemeye götürüldü. Maduro'nun helikoptere götürülürken sekerek yürüdüğü kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        New York kentinde, Brooklyn'deki bir hapishanede, günde 23 saat hücre hapsinde tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, helikopterle mahkemeye götürüldü.

        Maduro ve eşi Cilia Flores, bir gece baskınıyla yakalandıktan sonra ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya.

        63 yaşındaki Maduro ve 69 yaşındaki eşi, Manhattan federal mahkemesinde TSİ 20.00'da hakim karşısına çıkacak.

        Maduro, Meksika'nın Sinaloa ve Zetas kartelleri, Kolombiya'nın FARC isyancıları ve Venezuela'nın Tren de Aragua çetesi gibi şiddet gruplarıyla ortaklık kuran bir kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor.

        Maduro, tüm suçlamaları uzun süredir reddediyor ve bunların Venezuela'nın petrolüne yönelik emperyalist planların bir maskesi olduğunu söylüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maduro uçaktan indirildi

        ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak, ABD'nin New York şehrine indi. Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar