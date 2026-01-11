Habertürk
        İran: ABD saldırırsa, hem İsrail hem de ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır

        İran: ABD saldırırsa, hem İsrail hem de ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin askeri saldırı düzenlemesi halinde İsrail ve ABD üslerinin hedef olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:52
        İran'dan ABD'ye yanıt
        İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, mecliste milletvekillerine hitabında ülkedeki son gelişmeler ve sokak gösterilerini değerlendirdi.

        Kalibaf, "ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır." dedi.

        İran'daki protestolarda son durum ne?
        İran'daki protestolarda son durum ne? Haberi Görüntüle

        "TERÖRİSTLERLE SAVAŞIYORUZ"

        ABD ve İsrail'in rejim muhalifi göstericileri desteklediğine işaret eden Kalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler. Teröristlerle savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Meclis Başkanı Kalibaf'ın konuşması sırasında bazı milletvekilleri ABD karşıtı sloganlar attı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak günü yaptığı açıklamada, İran'da süren gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadelerini kullanmıştı.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

        İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

        Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.

