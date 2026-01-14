Habertürk
Habertürk
        Ufuk Özkan'a eski rol arkadaşlarından hastane ziyareti - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan’a eski rol arkadaşlarından hastane ziyareti

        Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı, 'Geniş Aile' dizisindeki eski rol arkadaşları Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bihter Dinçel hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:47
        Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
        Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Özkan’ın kardeşi tarafından yapılan açıklamada, oyuncu için acil karaciğer nakli gerektiği ifade edilmişti.

        Özkan’ı, rol aldığı 'Geniş Aile' dizisindeki eski ekip arkadaşları Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bihter Dinçel yalnız bırakmadı. Oyuncu arkadaşları, hastaneye giderek Ufuk Özkan’ı ziyaret etti.

        Ziyarete ilişkin paylaşımı Fırat Tanış yaptı. Tanış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var."

        #Ufuk Özkan
        #fırat tanış
        #Bülent ÇOLAK
        #bihter dinçel
