        Ufuk Özkan, karaciğer nakli bekliyor

        Sağlık durumunun ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı iddia edilen oyuncu Ufuk Özkan hakkında ailesinden açıklama geldi. Kardeşi Umut Özkan, doktorlar tarafından organ nakli kararı alındığını ve uygun donör beklendiğini duyurdu

        Giriş: 12.01.2026 - 21:36 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:43
        Oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve yeniden hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören 50 yaşındaki oyuncunun durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye sevk edildiği, doktorların ise acil karaciğer nakli gerektiğini ifade ettiği öne sürüldü.

        Gündeme gelen iddiaların ardından Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ailesi adına kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Umut Özkan’ın açıklaması şu şekilde; "Kamuoyunun bilgisine; kıymetli ağabeyim, oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ağabeyim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir; dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

        Öte yandan Ufuk Özkan, geçtiğimiz eylül ayında evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü. Birkaç gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra taburcu edilmişti.

        #Ufuk Özkan
