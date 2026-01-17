Antalya'da yürek yakan olay Kemer ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Kuzdere Mahallesi’nde oturan İmdat Akbulut (53) ile oğlu S.A. (33) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

BABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

DHA'daki habere göre tartışma kavgaya dönüşürken S.A., babası İmdat Akbulut'u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldürülen İmdat Akbulut, 53 yaşındaydı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İmdat Akbulut, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İmdat Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KANLI BIÇAK VE SOPA İLE GÖZALTI

Jandarma tarafından olay yerinde yakalanan S.A., gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede kanlı bıçak ile tahta sopa ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞİZOFRENİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

S.A.'nın şizofreni hastası olduğu kaydedildi.