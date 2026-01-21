Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Ünlüler, Tarkan konserinde; Çağlar Ertuğrul, Birce Akalay, Giray Altınok, Burak Deniz, Salih Bademci, İbrahim Büyükak, İrem Sak...

        Ünlüler, Tarkan konserinde

        6 yıl sonra İstanbul'da sevenleriyle buluşan Tarkan'ın konser serisinin üçüncüsüne; Çağlar Ertuğrul, Birce Akalay, Giray Altınok, Burak Deniz, Salih Bademci, İbrahim Büyükak ve İrem Sak gibi ünlü isimler katıldı

        Giriş: 21.01.2026 - 08:15 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:18
        Ünlüler, Tarkan konserinde
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan, Volkswagen Arena'daki üçüncü konseri; cemiyet, spor ve magazin dünyasını bir araya getirdi. Gecede; cemiyet hayatının ünlü çiftleri; Cem Boyner - Ümit Boyner ile Bülent Eczacıbaşı - Oya Eczacıbaşı katıldı. Spor dünyasından ise futbolcular; İsmail Yüksek ile sevgilisi Esin Matraş, İrfan Can Eğribayat, Necip Uysal ile eşi Nur Uysal da konseri seyredenler arasındaydı.

        Ümit Boyner - Cem Boyner
        Ümit Boyner - Cem Boyner

        Alana sevgilisi Kayla Manukyan ile gelen oyuncu Çağlar Ertuğrul da ilk kez Tarkan konserine geldiğini söyledi. Espri yapan Ertuğrul, Tarkan'a özel olarak bir tepsi baklava aldığını söyledi. Ertuğrul; "Tarkan her zaman vakti geçmeyen bir sanatçı" ifadelerini kullandı. Ayrıca imaj değişikliğine giderek saçlarını kısa kestiren Çağlar Ertuğrul; "Öyle esti, özel bir nedeni yok. Kışın saçlarımla çok uğraşmak istemiyorum" dedi.

        Kayla Manukyan - Çağlar Ertuğrul
        Kayla Manukyan - Çağlar Ertuğrul

        Kayla Manukyan, gazetecilerin,"Çağlar Bey’in bu tarzını beğeniyor musunuz?" sorusuna; "Ben onun her tarzını beğeniyorum ama bıyık bıraktığı zaman pek yakıştıramıyorum" yanıtını verdi. Çağlar Ertuğrul, daha önce rol aldığı bir proje için 20 kilo aldığını ve o dönemde görüntüsünün çok değiştiğini söylerken, Manukyan da o süreci anlatıp; "O zaman çok korktum, kilo veremeyecek diye" ifadelerini kullandı. Ertuğrul, son olarak "Kayla hanıma bir Tarkan şarkısı ithaf etseniz hangisi olurdu?" sorusuna 'Gül Döktüm Yollarına' yanıtını verdi.

        Konsere gelen oyuncu Birce Akalay da en sevdiği Tarkan şarkısının 'Unutmamalı' olduğunu söyledi. Akalay, "Siz de şarkı söyler misiniz?" sorusuna; "Tarkan çalınca mırıldanır söylerim, dans da ediyorum bugün de söyleyeceğiz. Tarkan gibi bir megastar daha bizim jenerasyon görür mü bilemem muadili yok" yanıtını verdi. dedi.

        Birce Akalay
        Birce Akalay

        Geçtiğimiz günlerde Türk oyuncuların Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ödül töreninde yer alması hakkında konuşan Birce Akalay; "Bence hak ettiğimiz yerdeyiz, coğrafya kaderdir diye bir laf var... Meslektaşlarımın orada ışıl ışıl bir şekilde varlık göstermiş olması beni de çok gururlandırdı çok mutlu oldum" diye konuştu.

        Oyuncu ve senarist Giray Altınok da konsere eşi Cansu Diktaş ile birlikte gitti. En sevdikleri Tarkan şarkısı için 'Hüp' ve 'Ölürüm Sana' derken Altınok; "Orada ayrılıyoruz işte" diyerek espri yaptı. Giray Altınok, "Genel fikir ayrılıklarınız olur mu?" sorusuna; "Genelde yaşarız her şeyde yaşarız, her şey dört dörtlük değil" yanıtını verdi.

        Giray Altınok - Cansu Diktaş
        Giray Altınok - Cansu Diktaş
        Oyuncu Burak Deniz de en sevdiği Tarkan şarkısı sorulması üzerine "Unutmamalı'nın yeri, bende ayrıdır" diye konuştu.

        Burak Deniz
        Burak Deniz

        Lizge Cömert de konsere kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Koçak ile birlikte katıldı. Heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Birlikte bir proje olur mu?" sorusuna; "Güzel bir iş gelirse tabii ki yaparız" yanıtını verdi.

        Yiğit Koçak - Lizge Cömert
        Yiğit Koçak - Lizge Cömert

        Oyuncu Salih Bademci ile eşi İmer Özgün de konsere katılan isimler arasındaydı. En son yaklaşık 10 yıl önce Tarkan konserine gittiklerini söyleyen çift, bu kez de aynı heyecanla geldiklerini ifade etti. Bademci, en sevdiği Tarkan şarkısının 'Dudu' olduğunu ve son günlerde bu şarkıyı sıkça dinlediğini söyledi.

        İmer Özgün - Salih Bademci
        İmer Özgün - Salih Bademci

        Şarkıcı Demet Akalın da konsere hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte geldi. Akalın, Tarkan’a duyduğu hayranlığı dile getirirken, şarkıcıyı hem çok sevdiği bir dost hem de büyük bir sanatçı olarak gördüğünü söyledi. Kısa bir süre önce meslektaşı İrem Derici ile aralarındaki küslüğün sona erdiğini de söyleyen Akalın, barışmanın ilk adımının Derici'den geldiğini açıkladı.

        Demet Akalın - Okan Kurt
        Demet Akalın - Okan Kurt

        Konsere eşi Nurdan Büyükak ile giden oyuncu İbrahim Büyükak da oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Çift, Tarkan'a adeta 'Hasta' olduklarını ve onun muhteşem bir insan olduğunu söyledi.

        Konser boyunca mutluluktan yerlerinde duramadıklarını belirten çift, en sevdikleri Tarkan şarkısının 'Ölürüm Sana' olduğunu söyledi. Çiftin yanında Yasemin Sakallıoğlu - Burak Yırtar çifti de vardı. Sakallıoğlu, en sevdiği Tarkan şarkısının 'Kış Güneşi' olduğunu söylerken, eşinin ise 'Sabret' adlı şarkı olduğunu ifade etti. Eşine bir Tarkan şarkısı ithaf etmek isteyen İbrahim Büyükak da tercihini 'Kuzu Kuzu'dan yana kullandı. Yasemin Sakallıoğlu ise eşine 'Ölürüm Sana' şarkısını ithaf etti.

        Burak Yırtar - Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak - Nurdan Büyükak
        Burak Yırtar - Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak - Nurdan Büyükak

        Konsere Tarkan tişörtü ile gittiği görülen oyuncu İrem Sak ise gazetecilerin sorularını, "Çok geç kaldım. Lütfen daha sonra konuşalım. Konser için çok heyecanlıyım" dedi.

        İrem Sak
        İrem Sak
