Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan, Volkswagen Arena'daki üçüncü konseri; cemiyet, spor ve magazin dünyasını bir araya getirdi. Gecede; cemiyet hayatının ünlü çiftleri; Cem Boyner - Ümit Boyner ile Bülent Eczacıbaşı - Oya Eczacıbaşı katıldı. Spor dünyasından ise futbolcular; İsmail Yüksek ile sevgilisi Esin Matraş, İrfan Can Eğribayat, Necip Uysal ile eşi Nur Uysal da konseri seyredenler arasındaydı.

Ümit Boyner - Cem Boyner

Alana sevgilisi Kayla Manukyan ile gelen oyuncu Çağlar Ertuğrul da ilk kez Tarkan konserine geldiğini söyledi. Espri yapan Ertuğrul, Tarkan'a özel olarak bir tepsi baklava aldığını söyledi. Ertuğrul; "Tarkan her zaman vakti geçmeyen bir sanatçı" ifadelerini kullandı. Ayrıca imaj değişikliğine giderek saçlarını kısa kestiren Çağlar Ertuğrul; "Öyle esti, özel bir nedeni yok. Kışın saçlarımla çok uğraşmak istemiyorum" dedi.

Kayla Manukyan - Çağlar Ertuğrul

Kayla Manukyan, gazetecilerin,"Çağlar Bey’in bu tarzını beğeniyor musunuz?" sorusuna; "Ben onun her tarzını beğeniyorum ama bıyık bıraktığı zaman pek yakıştıramıyorum" yanıtını verdi. Çağlar Ertuğrul, daha önce rol aldığı bir proje için 20 kilo aldığını ve o dönemde görüntüsünün çok değiştiğini söylerken, Manukyan da o süreci anlatıp; "O zaman çok korktum, kilo veremeyecek diye" ifadelerini kullandı. Ertuğrul, son olarak "Kayla hanıma bir Tarkan şarkısı ithaf etseniz hangisi olurdu?" sorusuna 'Gül Döktüm Yollarına' yanıtını verdi.

Konsere gelen oyuncu Birce Akalay da en sevdiği Tarkan şarkısının 'Unutmamalı' olduğunu söyledi. Akalay, "Siz de şarkı söyler misiniz?" sorusuna; "Tarkan çalınca mırıldanır söylerim, dans da ediyorum bugün de söyleyeceğiz. Tarkan gibi bir megastar daha bizim jenerasyon görür mü bilemem muadili yok" yanıtını verdi. dedi. Birce Akalay Geçtiğimiz günlerde Türk oyuncuların Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ödül töreninde yer alması hakkında konuşan Birce Akalay; "Bence hak ettiğimiz yerdeyiz, coğrafya kaderdir diye bir laf var... Meslektaşlarımın orada ışıl ışıl bir şekilde varlık göstermiş olması beni de çok gururlandırdı çok mutlu oldum" diye konuştu. Oyuncu ve senarist Giray Altınok da konsere eşi Cansu Diktaş ile birlikte gitti. En sevdikleri Tarkan şarkısı için 'Hüp' ve 'Ölürüm Sana' derken Altınok; "Orada ayrılıyoruz işte" diyerek espri yaptı. Giray Altınok, "Genel fikir ayrılıklarınız olur mu?" sorusuna; "Genelde yaşarız her şeyde yaşarız, her şey dört dörtlük değil" yanıtını verdi.

Giray Altınok - Cansu Diktaş Oyuncu Burak Deniz de en sevdiği Tarkan şarkısı sorulması üzerine "Unutmamalı'nın yeri, bende ayrıdır" diye konuştu. Burak Deniz Lizge Cömert de konsere kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Koçak ile birlikte katıldı. Heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Birlikte bir proje olur mu?" sorusuna; "Güzel bir iş gelirse tabii ki yaparız" yanıtını verdi. Yiğit Koçak - Lizge Cömert Oyuncu Salih Bademci ile eşi İmer Özgün de konsere katılan isimler arasındaydı. En son yaklaşık 10 yıl önce Tarkan konserine gittiklerini söyleyen çift, bu kez de aynı heyecanla geldiklerini ifade etti. Bademci, en sevdiği Tarkan şarkısının 'Dudu' olduğunu ve son günlerde bu şarkıyı sıkça dinlediğini söyledi. İmer Özgün - Salih Bademci Şarkıcı Demet Akalın da konsere hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte geldi. Akalın, Tarkan'a duyduğu hayranlığı dile getirirken, şarkıcıyı hem çok sevdiği bir dost hem de büyük bir sanatçı olarak gördüğünü söyledi. Kısa bir süre önce meslektaşı İrem Derici ile aralarındaki küslüğün sona erdiğini de söyleyen Akalın, barışmanın ilk adımının Derici'den geldiğini açıkladı.