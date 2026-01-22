Habertürk
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor: Saati belli oldu! - Futbol Haberleri

        Noa Lang, Galatasaray için geliyor: Saati belli oldu!

        Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcu'nun bu gece İstanbul'da olacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:53
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang’ın transferi için anlaşma sağladı.

        Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesiyle tüm şartlarda mutabakat sağlarken, sözleşmede yer alacak opsiyonun Galatasaray’ın kontrolünde olacağı ve bazı performans kriterlerine bağlı olacağı öğrenildi.

        Napoli’nin Noa Lang için bonservis beklentisi 30 milyon Euro seviyesinde bulunurken, Galatasaray yönetimi bu bedeli bir miktar aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

        Taraflar arasında henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, transferde önemli bir pürüz yaşanması beklenmiyor.

        Noa Lang’ın saat 00.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

