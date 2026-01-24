Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yılmaz Güney'e Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tepkisi

        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'den çağrı

        Yılmaz Güney'in 46 yıl önce çekilen 'Duvar' filminin çekimleri sırasında set çalışanına uyguladığı şiddet görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yılmaz Güney'in 46 yıl önce çekilen 'Duvar' adlı sinema filminde set çalışanına uyguladığı şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, açıklamalarda bulundu.

        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, daha önce Yenidoğan Çetesi soruşturmasında aldığı ölüm tehditleriyle gündeme gelmişti.
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, daha önce Yenidoğan Çetesi soruşturmasında aldığı ölüm tehditleriyle gündeme gelmişti.

        Türk bayrağı emojisiyle; "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" diyerek Yılmaz Güney'i; "Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır" sözleriyle eleştiren Yavuz Engin, Güney'i hakim katili, terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanı ve vatansız' olarak nitelendirirken ailelere çağrıda bulunarak; "Filmlerini, çocuklarınıza izletmeyin" dedi.

        Yılmaz Güney'in set çalışanına uyguladığı şiddet, 46 yıl sonra ortaya çıktı.
        Yılmaz Güney'in set çalışanına uyguladığı şiddet, 46 yıl sonra ortaya çıktı.
        REKLAM

        Yavuz Engin, ayrıca; Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ı 'Türk sinemasının vatansever sanatçıları' olarak tanımladı. Engin, Arkın ve Gökhan'ın fotoğraflarını paylaşarak; "Bir nesle Türk'ün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düştü.

        Yılmaz Güney, 1974'te 'Endişe' filminin çekimleri için bulunduğu Adana'da bir gazinoda Sefa Mutlu adındaki yargıcı silahla öldürdü. Cinayetin ardından yargılanan Güney, 1976'da 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz Güney, hapisten kaçarak Fransa'ya yerleşti. Güney, 1984'te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 20 Ocak 2026 (Bayrak Provokasyonuna Kim, Nasıl Tepki Verdi?)

        Bayrak provokasyonuna tepkiler. 5 milyon emeklinin gözü mecliste. İşten çıkış kodu artık görünmeyecek. ''MKE Tolga'' Katar yolcusu. Yerli yakın hava savunma sistemi Katar'a ihraç edildi. Zelenski'nin Davos zirvesi askıda. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Yılmaz Güney
        #Yavuz Engin
        #şiddet
        #duvar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası