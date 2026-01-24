Yılmaz Güney'in 46 yıl önce çekilen 'Duvar' adlı sinema filminde set çalışanına uyguladığı şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, daha önce Yenidoğan Çetesi soruşturmasında aldığı ölüm tehditleriyle gündeme gelmişti.

Türk bayrağı emojisiyle; "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" diyerek Yılmaz Güney'i; "Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır" sözleriyle eleştiren Yavuz Engin, Güney'i hakim katili, terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanı ve vatansız' olarak nitelendirirken ailelere çağrıda bulunarak; "Filmlerini, çocuklarınıza izletmeyin" dedi.

Yılmaz Güney'in set çalışanına uyguladığı şiddet, 46 yıl sonra ortaya çıktı.

Yavuz Engin, ayrıca; Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ı 'Türk sinemasının vatansever sanatçıları' olarak tanımladı. Engin, Arkın ve Gökhan'ın fotoğraflarını paylaşarak; "Bir nesle Türk'ün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düştü.

Yılmaz Güney, 1974'te 'Endişe' filminin çekimleri için bulunduğu Adana'da bir gazinoda Sefa Mutlu adındaki yargıcı silahla öldürdü. Cinayetin ardından yargılanan Güney, 1976'da 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz Güney, hapisten kaçarak Fransa'ya yerleşti. Güney, 1984'te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.