Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı

2008 mali krizini öngörmesiyle tanınan ABD'li ekonomist Peter Schiff, altın fiyatlarındaki yükselişin yaklaşan dolar çöküşünün sinyali olduğunu söyledi.

Altın fiyatları yükselmeye devam ederken Schiff, yatırımcıların bu yükselişi sadece bir korunma aracı olarak görmemeleri gerektiğini belirtti. Scniff bunun enflasyonun hızlandığına, ABD dolarının küresel güvenini kaybettiğine ve büyük bir ekonomik hesaplaşmanın yakın olabileceğine dair bir uyarı olduğunu ifade etti.

"2008 KRİZİNİ OKUL PİKNİĞİ GİBİ GÖSTERECEK"

Ünlü ekonomist katıldığı "The Claman Countdown" programında "Altın ve gümüş, bu yılın sonlarında veya belki de gelecek yıl yaşanacak daha büyük bir krize işaret ediyor. ABD doları krizi ve devlet borcu kriziyle karşı karşıyayız. Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Dolarlardan kurtuluyorlar. Hazine tahvillerinden kurtuluyorlar. Yine, 2008 mali krizini okul pikniği gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz" dedi. Schiff'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

SCNIFF'İN AÇIKLAMALARINA ABD VE BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Fox News'e katılan kıdemli politika analisti Carrie Sheffield ise bu açıklamalara tepki göstererek bazı yorumcuların 'gerçeklikle örtüşmeyen, yüksek sesli tahminlerle televizyonda yer kapmaya çalıştıklarını' söyledi. Sheffield ayrıca, Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine atıfta bulunarak, Başkan Trump'ın politikaları altında enflasyonun Biden yönetimi dönemine kıyasla çok daha düşük kaldığını ve 2025'te daha güçlü büyüme ve daha istikrarlı fiyatlar görüldüğünü ifade etti.

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai de Fox News'e yaptığı açıklamada, "Yabancıların ABD Hazine tahvillerindeki payı son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, iş dünyası liderleri Amerika'da üretim yapmak ve istihdam yaratmak için trilyonlarca dolarlık yatırım yapmaya devam ediyor. Panikçiler, Başkan Trump'ın göreve geldiği günden beri felaket senaryoları öngörüyorlardı, ancak Amerikalılar bunun yerine enflasyonun düştüğünü, reel ücretlerin arttığını ve GSYİH büyümesinin hızlandığını gördüler" dedi. "DOLARIN YERİNİ ALTIN ALACAK" Ancak Schiff programda bunu reddederek "Enflasyon, ne yazık ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde Biden başkanlığı dönemine göre çok daha zararlı olacak. Altın ve gümüş size bunu söylüyor. Bir uyarı niteliğindeler. Tıpkı 2007'de konut kredisi krizi patlak verdiğinde olduğu gibi – ki bu yıllardır olacağını tahmin ettiğim bir şeydi – bu olduğunda, bunun ertesi yıl yaşanan daha büyük bir krizin habercisi olduğunu biliyordum. Ancak ana akım yatırım camiası, Fed yönetimi, Ben Bernanke, konut kredisi krizinin kontrol altında olduğunu söyledi, sorunu anlamadı. Dünyaya bağımlıyız. Üretmediğimiz malları bize onlar sağlıyor. Biriktiremediğimiz parayı bize onlar borç veriyor. Trump olayı tersine çevirmiş. Dünya ekonomisi bizim sayemizde değil, bizim ekonomimiz dünya sayesinde işliyor" dedi.