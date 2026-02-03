Habertürk
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!

        Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasında N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan takas girişimi, gerekli onayın alınamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Taraflar süre uzatımı için Suudi Pro Lig yönetimine başvursa da henüz olumlu yanıt alınamadı.

        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 12:29 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:09
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Fenerbahçe’nin N’Golo Kante, Al-Ittihad’ın ise Youssef En-Nesyri transferlerini kapsayan ve iki kulüp arasında takas formülüyle yürütülen süreçte beklenen sonuç çıkmadı.

        Taraflar evrakları sisteme yüklemesine rağmen, verilen ek süre içerisinde onay alınamadı.

        Fenebahçe, Al-Ittihad kulübü ve N’Golo Kanté cephesi, yaşanan zaman sıkıntısı nedeniyle Suudi Pro Lig yönetiminden özel izin ve süre uzatımı talep etti. Ancak bu talebe şu ana kadar olumlu bir geri dönüş gelmedi.

        "EVRAKLAR SİSTEME YANLIŞ GİRİLDİ"

        Öte yandan spor yorumcusu Alper Yemeniciler yaşanan süreçle ilgili detayları paylaştı.

        Yemeniciler, Nesyri'nin evraklarının sisteme yanlış girildiğini belirtirken, "Al İttihad En Nesyri’nin evraklarını 12 den önce sisteme yanlış girdi 12’den sonra düzeltmek isteselerde Pro Lig yönetimi izin vermedi” dedi.

