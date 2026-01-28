Habertürk
        Manchester City-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - City-GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Manchester City-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Manchester City-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki 8. ve son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alıp Devler Ligi'nde yoluna play-off turundan devam etmek istiyor. Manchester City-Galatasaray maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:51
        İngiltere'de ilk 11'ler belli oldu!
        STAT: Etihad

        HAKEM: Alejandro Hernandez (İspanya)

        SAAT: 23.00

        YAYIN: TRT 1

        Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O'Relly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşıyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.

        Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

        GALATASARAY, KENDİNİ İLK 16'YA ATMAYA ÇALIŞACAK

        Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

        Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

        Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

