        Haberler Magazin Ufuk Özkan'ın doktorundan açıklama - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan'ın doktorundan açıklama

        Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak; "Şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir donör bulunmamaktadır" dedi

        Giriş: 26.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:34
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; 2023'te siroz teşhisi konulduktan sonra yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Özkan'ın sağlık durumu ve donör adayıyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

        Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve Prof. Dr. Onur Yaprak, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ve kardeşi Umut Özkan, ünlü oyuncunun tedavi sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

        Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan’ın siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi. Hastanın 2024 içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

        Ufuk Özkan’ın 10 Ocak 2026 , önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla hastanemize yeniden başvurduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak; "Acilen yatışı gerçekleştirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru başvuru anında 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde, uygun bir canlı donör adayı bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır" dedi.

        "SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

        Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak; "Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 donör adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir donör bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

        "MELD SKORU 14’E DÜŞTÜ"

        Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir.

