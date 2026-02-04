Habertürk
        Galatasaray - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - İstanbulspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İstanbulspor ise ilk galibiyetini almanın peşinde

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2026 - 19:08 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:37
        İlk 11'ler belli oldu!
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

        SAAT: 20.30

        YAYIN: A Spor

        Galatasaray: Günay, Eren, Lemina, Kaan, Kazımcan, Torreira, Gökdeniz, Ahmed, Asprilla, İlkay, Icardi.

        İstanbulspor: İsa Doğan, Turan, Emrecan, Duran, Demir, Özcan, Ömer Faruk, İsa Dayaklı, Mamadou, Sambissa, Ertuğrul.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlıyor.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

        Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İstanbulspor ise Türkiye Kupası'nda ilk galibiyetini almanın peşinde.

        A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.

        LEROY SANE VE ARDA ÜNYAY GÖREV ALAMIYOR

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemiyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, bu maçta görev alamıyor.

        Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamıyor.

        TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

        Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.

        SON 6 MAÇTA İSTANBULSPOR'U MAĞLUP ETTİ

        Galatasaray, İstanbulspor ile oynadığı son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 26 Eylül 2004 tarihinde İstanbulspor'u 4-1 yendiği maçla başlayan süreçte, rakibiyle oynadığı 6 resmi müsabakanın tamamını kazandı.

        Galatasaray, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 3 kez golü kalesinde gördü.

        MHP'li Yıldız: "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut Hakkı konusunda uzlaştık" açıklamasında bulundu. Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak." dedi

