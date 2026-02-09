Yaşlı çift öldürüldü! Boş altın keseleri bulundu!

Aydın'da kan donduran olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

ANNE BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

BIÇAK DARBELERİYLE KATLEDİLMİŞLER

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Komşularının gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği Çakaloğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

"BOŞ ALTIN KESELERİ BULUNDU"

Olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisinde iki adet boş altın kesesi bulunduğu iddia edilirken, polis ekiplerinin de olayın yaşandığı ev ve çevresinde incelemelerinin sürdüğü, ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alındığı öğrenildi.