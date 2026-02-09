Habertürk
        Yaşlı çift öldürüldü! Boş altın keseleri bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yaşlı çift öldürüldü! Boş altın keseleri bulundu!

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 80 yaşındaki çiftin evinde iddiaya göre boş altın keseleri bulunduğu, polisin olay yerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için her detayın değerlendirdiği öğrenildi. Yaşlı çiftin mahalleden komşusu ise çiftin kimseye zararları olmadığını açıkladı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:06
        Yaşlı çift öldürüldü! Boş altın keseleri bulundu!
        Aydın'da kan donduran olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

        ANNE BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

        İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

        BIÇAK DARBELERİYLE KATLEDİLMİŞLER

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi.

        GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Komşularının gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği Çakaloğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

        "BOŞ ALTIN KESELERİ BULUNDU"

        Olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisinde iki adet boş altın kesesi bulunduğu iddia edilirken, polis ekiplerinin de olayın yaşandığı ev ve çevresinde incelemelerinin sürdüğü, ayrıca çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alındığı öğrenildi.

        "KİMSEYE ZARARLARI YOKTU"

        Bıçaklanarak öldürülen yaşlı çiftin komşusu Meryem Aksoy, "Kimseye zararları yoktu. Kendi halinde bir çiftti. Her zaman selamlaşırdık. Çok üzgünüz durumdan inanamadık. Nasıl olduğuna inanmıyoruz. Bir an önce failler bulunsun. Olayın ne zaman olduğunu da bilmiyoruz. Herkes gibi sosyal medyadan öğrendik. Bugün de polisler geldi, araştırmalarına devam ediyor. Çok üzgünüz diyecek hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.

