Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde masayı terk ettiği anlar paylaşıldı

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, geçen hafta Temsilciler Meclisi komitesinde Jeffrey Epstein hakkında ifade verirken fotoğrafının yayınlanmasının ardından masayı terk ettiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Clinton, Epstein hakkında ifade verirken yasak olmasına rağmen fotoğraflarının çekilip yayınlandığını öğrenince sinirlendi ve şöyle dedi:

"Eğer bunu yapıyorsanız, benim bununla işim bitti. Bitti. Beni sonsuza dek mahkemeye itaatsizlikten sorumlu tutabilirsiniz. Artık buna tahammülüm kalmadı. Benden bu kadar."

Bu sözler üzerine Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ndeki ifadesine ara verildi. Hillary Clinton'ın masayı terk ettiği anlar paylaşıldı.

Duruşma sırasında, Clinton'ın avukatı, eski Bakanın fotoğraflarının yayınlanmasının kuralları ihlal ettiğini belirtti. İhlal gündeme getirildikten sonra, Clinton'ın karşısındaki bir kişi fotoğrafı yayınladığını itiraf ederek, "Onu kaldıracağım" dedi.