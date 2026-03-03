Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde masayı terk ettiği anlar paylaşıldı | Dış Haberler

        Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde masayı terk ettiği anlar paylaşıldı

        Temsilciler Meclisi komitesinde geçen hafta Epstein ifadesi veren eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın masayı yumruklayıp odayı terk ettiği anların videosu paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03.03.2026 - 10:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hillary Clinton masayı böyle terk etti

        Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, geçen hafta Temsilciler Meclisi komitesinde Jeffrey Epstein hakkında ifade verirken fotoğrafının yayınlanmasının ardından masayı terk ettiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

        Clinton, Epstein hakkında ifade verirken yasak olmasına rağmen fotoğraflarının çekilip yayınlandığını öğrenince sinirlendi ve şöyle dedi:

        "Eğer bunu yapıyorsanız, benim bununla işim bitti. Bitti. Beni sonsuza dek mahkemeye itaatsizlikten sorumlu tutabilirsiniz. Artık buna tahammülüm kalmadı. Benden bu kadar."

        Bu sözler üzerine Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ndeki ifadesine ara verildi. Hillary Clinton'ın masayı terk ettiği anlar paylaşıldı.

        Duruşma sırasında, Clinton'ın avukatı, eski Bakanın fotoğraflarının yayınlanmasının kuralları ihlal ettiğini belirtti. İhlal gündeme getirildikten sonra, Clinton'ın karşısındaki bir kişi fotoğrafı yayınladığını itiraf ederek, "Onu kaldıracağım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10'uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı

        Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı. Polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğren...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret