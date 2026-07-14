Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.038,24 %-0,38
        DOLAR 47,0378 %0,03
        EURO 53,6139 %0,13
        GRAM ALTIN 6.086,79 %0,66
        FAİZ 41,49 %1,37
        GÜMÜŞ GRAM 87,65 %0,58
        BITCOIN 62.838,00 %1,11
        GBP/TRY 62,9291 %0,19
        EUR/USD 1,1399 %0,16
        BRENT 86,44 %3,77
        ÇEYREK ALTIN 9.951,93 %0,67
        Haberler Ekonomi Para İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL

        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL

        Deutsche Bank'ın "Mapping the World's Prices 2026" raporuna göre, küresel maliyetlerdeki artışa rağmen İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 196 dolar olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL

        Deutsche Bank'ın "Mapping the World's Prices 2026" raporundaki araştırmaya göre, iki kişi için tipik bir akşam yemeğinin toplam maliyetini hesaplayan endeks kullanılarak 69 küresel şehir sıralandı. Listede İstanbul 196 dolar (yaklaşık 9200 TL) ile 69 şehir arasında 53. sırada yer aldı. Rapora göre 2025 yılında toplam maliyet 199 dolardı.

        Endeksteki buluşma; bir şişe şarap, orta sınıf bir restoranda iki kişilik bir yemek, iki sinema bileti, iki kişilik kahve, yazlık bir elbise, bir çift kot pantolon, iki adet toplu taşıma bileti ve 5 km taksi yolculuğunu kapsıyor.

        Listenin en pahalı şehri olan Cenevre'de aynı tarih için ödenen ücret 475 dolara denk geliyor. Bu da İstanbul'daki ücretin iki katından fazla. Diğer yüksek maliyetli şehirler arasında sırasıyla 487 dolar ile Zürih, 426 dolar ile Tel Aviv, 377 dolar ile Oslo, 377 dolar ile Kopenhag, 370 dolar ile Londra, 362 dolar ile Stokholm ve 359 dolar ile New York yer alıyor.

        İstanbul bu veriler ile romantik bir buluşma için Avrupa'daki en uygun destinasyon olarak görünüyor. Rapora göre, İstanbul'daki konaklamalarının maliyeti Zürih, New York gibi şehirlere kıyasla turistler için daha uygun fiyatlı görünse de şehirde yaşayanlar için dışarıda yemek yemek, ulaşım gibi temel faaliyetler daha pahalı hale geldi ve detaylı planlama gerektiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CENTCOM: ABD ordusu, İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefi vurdu

        CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık düzenlediğini belirttiği son operasyonda yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu bildirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD'den tarihi iade! Zeugma mozaiği evine kavuştu
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Babasının koltuğuna oturdu
        Babasının koltuğuna oturdu
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat