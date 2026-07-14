İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL

Deutsche Bank'ın "Mapping the World's Prices 2026" raporundaki araştırmaya göre, iki kişi için tipik bir akşam yemeğinin toplam maliyetini hesaplayan endeks kullanılarak 69 küresel şehir sıralandı. Listede İstanbul 196 dolar (yaklaşık 9200 TL) ile 69 şehir arasında 53. sırada yer aldı. Rapora göre 2025 yılında toplam maliyet 199 dolardı.

Endeksteki buluşma; bir şişe şarap, orta sınıf bir restoranda iki kişilik bir yemek, iki sinema bileti, iki kişilik kahve, yazlık bir elbise, bir çift kot pantolon, iki adet toplu taşıma bileti ve 5 km taksi yolculuğunu kapsıyor.

Listenin en pahalı şehri olan Cenevre'de aynı tarih için ödenen ücret 475 dolara denk geliyor. Bu da İstanbul'daki ücretin iki katından fazla. Diğer yüksek maliyetli şehirler arasında sırasıyla 487 dolar ile Zürih, 426 dolar ile Tel Aviv, 377 dolar ile Oslo, 377 dolar ile Kopenhag, 370 dolar ile Londra, 362 dolar ile Stokholm ve 359 dolar ile New York yer alıyor.

İstanbul bu veriler ile romantik bir buluşma için Avrupa'daki en uygun destinasyon olarak görünüyor. Rapora göre, İstanbul'daki konaklamalarının maliyeti Zürih, New York gibi şehirlere kıyasla turistler için daha uygun fiyatlı görünse de şehirde yaşayanlar için dışarıda yemek yemek, ulaşım gibi temel faaliyetler daha pahalı hale geldi ve detaylı planlama gerektiriyor.