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        Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao İstanbul'da!

        Galatasaray transferde bombayı patlattı... Ugochukwu ve Batrakov'a imza attıran sarı-kırmızılılar, Milan'dan Rafael Leao'yu da renklerine bağladı. Portekizli yıldız sağlık kontrollerinden geçmek ve ıslak imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Leao, sarı-kırmızılıları yıllardır bildiğini, Victor Osimhen'le çok yakın arkadaş olduğunu ve Galatasaray'da çok iyi işler yapacaklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!

        Galatasaray, yeni yıldızı Rafael Leao'ya kavuştu... Portekizli futbolcu, sağlık kontrollerinden

        geçmek ve kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

        Rafael Leao, iniş yaptığı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ilk açıklamalarını yaptı.

        "BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar. Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.

        "G.SARAY'I YILLARDIR BİLİYORUM"

        Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi... Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım.

        "OSIMHEN'LE ÇOK İYİ İŞLER BAŞARACAĞIZ"

        Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum.

        RAFAEL LEAO İSTANBUL'DA!

        Rafael Leao'yu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

        "MERHABA BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI"

        Galatasaray, uçaktan video paylaştı ve Rafael Leao, "Merhaba büyük Galatasaray tarafı" ifadelerini kullandı.

        27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

        Portekizli yıldız Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek. 27 numarayı daha önce Can Armando Güner giyiyordu, 18 yaşındaki futbolcu gelen isteği geri çevirmedi.

        BONSERVİSİ 38+5 MİLYON EURO

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, transferin mali detaylarına ulaştı. Buna göre Galatasaray, Milan'a 38+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Çelik ayrıca sözleşmedeki bonus maddelerinin zor bonus olduğunu ifade etti.

        DHA'nın haberine göre ise 38 milyon Euro bonservis bedelinin 5 yıl vadeli olarak taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

        BONSERVİSİ 38+5 MİLYON EURO

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, transferin mali detaylarına ulaştı. Buna göre Galatasaray, Milan'a 38+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Çelik ayrıca sözleşmedeki bonus maddelerinin zor bonus olduğunu ifade etti.

        DHA'nın haberine göre ise 38 milyon Euro bonservis bedelinin 5 yıl vadeli olarak taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

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        G.SARAY'DAN KAP GELDİ

        Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Rafael Leao için kulübü Milan'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        UÇAĞA BİNDİ GELİYOR

        27 yaşındaki futbolcu Rafael Leao, Linate Havalimanı'nda görüntülendi.

        15.45'TE İSTANBUL'DA

        Portekizli yıldız Rafael Leao, TSİ 13.00'te Milano'dan uçağı kalkacak. 27 yaşındaki futbolcunun TSİ 15.45 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor...

        RAFAEL LEAO: AYRILMA ZAMANIM GELDİ

        Portekizli yıldız takımdan ayrılacağını açıkladı ve "Takımdan ayrılıyorum, her zaman Milan'ı izleyeceğim. AC Milan'ı seviyorum ve bu asla bitmeyecek. Birçok yıldan sonra Milan'a her şeyin en iyisini diliyorum, kulübün tarihinde yer aldığımı hissediyorum. Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

        LEAO'YA SANE TARİFESİ

        Geçtiğimiz sezon Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, Alman yıldızla 9+3 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya varmıştı.

        Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuyla da 9-10 milyon Euro net maaşa anlaşmaya vardı. Leao'nun maaşı bonuslar dahil 12 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

        Leao'nun sözleşmesindeki bonusların gerçekleşmesinin zor olduğu ve Ballon d'Or'a aday olması, Süper Lig'de gol kralı olması gibi maddelerin olduğu öğrenildi.

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        BONUSLAR DAHİL 43 MİLYON EURO

        Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'la 38+5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

        TRANSFERDE MUTLU SON!

        Hücum bölgesini güçlendirmek ve bu bölgeye yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray, Milan'da forma giyen Rafael Leao konusunda mutlu sona ulaştı...

        İtalya Serie A ekibi Milan'la anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bir süredir temaslarını sıklaştırdığı Portekizli kanat oyuncusunu ikna etmeyi başardı.

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        #galatasaray
        #transfer
        #Rafael Leao
        #leao
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