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        Haberler Dünya ABD'nin 250. yılı anısına Trump portreli 1 dolarlık para basıldı

        ABD'nin 250. yılı anısına Trump portreli 1 dolarlık para basıldı

        ABD'de bağımsızlığın 250. yılı anısına Trump portreli 1 dolarlık madeni para basıldı. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken, üst kısmında "LIBERTY" (Özgürlük), sağında ise "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısı yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        Trump portreli 1 dolarlık madeni para basıldı

        ABD’de ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para basıldı.

        ABD Darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı bir dolarlık madeni paraları dün piyasaya sürdü.

        1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken, üst kısmında "LIBERTY" (Özgürlük), alt kısmında ise ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen "1776-2026" tarihleri bulunuyor.

        Trump'ın portresinin sağında "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısının yer aldığı madeni para, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi.

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        Öte yandan BBC'nin haberine göre, yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşti.

        Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paraların 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi ise 154,50 dolardan satışa sunuldu.

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        #ABD
        #Donald Trump
        #haberler
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