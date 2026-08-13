Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde Beşiktaş Hradec Kralove maçının tarihi, saati ve şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Hradec Kralove maçı canlı yayın bilgisi...
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde tur hesapları yapıyor. Kritik karşılaşma nedeniyle, Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesinin maç saati canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Hradec Kralove maçı yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Hradec Kralove maçı 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele . Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde alacağı sonuçla UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ HANGİ SONUÇLARDA TUR ATLAR?
İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta birçok skor avantajına sahip.
Beşiktaş'ın tur atlayacağı sonuçlar şöyle:
Galibiyet alması halinde doğrudan tur atlar.
Beraberlik durumunda turu geçen taraf Beşiktaş olur.
Hradec Kralove'nin tek farklı galibiyetlerinde (1-0, 2-1, 3-2 gibi) mücadele uzatmalara gider.
Hradec Kralove'nin iki veya daha farklı farklı galibiyetlerinde ise turu geçen takım Çekya temsilcisi olur.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
ELENİRSE RAKİP PANATHINAIKOS
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.
Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.
KAZANIRSA RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.
Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.