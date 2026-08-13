Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde Beşiktaş Hradec Kralove maçının tarihi, saati ve şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Hradec Kralove maçı canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 19:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde tur hesapları yapıyor. Kritik karşılaşma nedeniyle, Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesinin maç saati canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Hradec Kralove maçı yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'ler...

        2

        BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Hradec Kralove maçı 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele . Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde alacağı sonuçla UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

        3

        BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ HANGİ SONUÇLARDA TUR ATLAR?

        İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta birçok skor avantajına sahip.

        Beşiktaş'ın tur atlayacağı sonuçlar şöyle:

        Galibiyet alması halinde doğrudan tur atlar.

        Beraberlik durumunda turu geçen taraf Beşiktaş olur.

        Hradec Kralove'nin tek farklı galibiyetlerinde (1-0, 2-1, 3-2 gibi) mücadele uzatmalara gider.

        Hradec Kralove'nin iki veya daha farklı farklı galibiyetlerinde ise turu geçen takım Çekya temsilcisi olur.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh

        Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

        6

        ELENİRSE RAKİP PANATHINAIKOS

        Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.

        Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

        KAZANIRSA RAKİP KAUNO ZALGIRIS

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.

        Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.

        Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Beşiktaş Hradec Kralove maçı saat kaçta?
        Beşiktaş Hradec Kralove maçı saat kaçta?
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!