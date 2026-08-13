Beşiktaş-Hradec Kralove maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde tur hesapları yapıyor. Kritik karşılaşma nedeniyle, Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesinin maç saati canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Hradec Kralove maçı yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'ler...