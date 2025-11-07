Habertürk
        Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki tankere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Sürücü Serhat Yalçın, eşi Kinem ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 22:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:56
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

        Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

