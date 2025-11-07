Ankara'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki tankere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Sürücü Serhat Yalçın, eşi Kinem ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Anadolu Ajansı Giriş: 07.11.2025 - 22:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:56 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL