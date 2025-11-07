Habertürk
        Haberler Dünya "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim" | Dış Haberler

        Donald Trump: Putin'le görüşmeye devam etmek isterim

        ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapteşte'de görüşmeye devam etmek isterim." dedi. ABD Başkanı ayrıca, "Rusya ile temel sorun savaşı bitirmek istememeleridir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:35
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapteşte'de görüşmeye devam etmek isterim." dedi.

        ABD Başkanı, Beyaz Saray'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırlarken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Trump, önceki görüşmeyi bir sonuca varılamayacağını düşündüğü için iptal ettiği söylerken, bu görüşmenin gerçekleşmesi durumunda Budapeşte'de olmasını tercih edeceğini dile getirdi.

        Rusya'ya dair konuşan Trump "Rusya ile temel sorun, savaşı bitirmek istememeleridir." derken, Ukrayna'da savaşın çok uzak olmayan bir gelecekte biteceğini işaret etti.

        ABD Başkanı Orban'a "Ukrayna'nın bu savaşı kazanamayacağını söyler misiniz?" diye sorarken, Orban "Mucize gerçekleşebilir." diye yanıt verdi.

        ABD Başkanı bu yanıta "Evet, bu doğru." şeklinde tepki verdi.

        MACARİSTAN'A MUAFİYET SİNYALİ

        Donald Trump, Macaristan için Rusya'dan petrol ithalatı konusunda bir muafiyet tanıyabileceklerini ifade ederken, Macaristan'ın bu enerjiye olan bağımlılığına dikkat çekti.

        Trump "Onun için (Orban) başka yerlerden gaz ve petrol almak çok zor." diye konuştu.

        Orban'a övgüde bulunan ABD Başkan'ı "Avrupa, göç konusunda büyük hatalar yaparken, Orban hata yapmadı. Orban'a herkes saygı duyuyor ve bazıları tarafından seviliyor. Ben onu hem seviyor hem de saygı duyuyorum. Gelecek seçimlerde çok başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

