Bahis soruşturmasında şike izleri! Cezalar nasıl olacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, 1 süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakemler "Görevi kötüye kullanma ve müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Söz konusu 21 kişiden 18'i gözaltına alınırken, 2 kişinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin ise adresinde bulunamadığı duyuruldu.

CAS Hakimi ve spor hukuku uzmanı Emin Özkurt, bahis ve şike soruşturması kapmasında yapılan yeni operasyonunun hukuki boyutunu HT Spor'a değerlendirdi.

"CEZALARI EYLEM BAZLI DÜŞÜNMEK GEREK"

Cezaları her bir eylem bazında düşünmek lazım. 1.5 yıl ile 4.5 yıl arasında bir süre. Ama bunu eylem başlı düşünmek gerek. 5 müsabakada, 10 müsabakada bunu yapanlar, 10 çarpı 4.5 gibi cezalarla karşılaşır.

"KULÜP BAŞKANI ŞİKEYE KARIŞMIŞSA, TAKIM ALT LİGE DÜŞÜRÜLÜR"

Eğer kulüp başkanı veya yöneticileri şikeye karışmışsa ve karar kesinleşirse, o takım bulunduğu ligden bir alt lige düşürülür. Bu konuda açık hüküm var. Dolayısıyla bu başkanlar, kulüplerini de yakmış olurlar. Bu yüzden kulüp başkanlığı ve yöneticiliği çok hassas bir iştir. Etik kurallara ve ahlaka bağlı insanların buralarda kabul görmesi gerekir.

REKLAM 5- OPERASYON NASIL BAŞLADI? Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1.5-2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi. (TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'a kalma mücadelesi veren Ankaraspor ve kümede kalmaya çalışan Nazilli Belediyespor arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ankaraspor, 1. Lig'e yükselme play-off'larına katılabilmek için ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirme mücadelesi veriyordu. Karşılaşma öncesinde 56 puanla 6. sırada bulunan Ankaraspor, ligin bitimine 1 hafta kala, en az 1 puan alması halinde bu hedefini garantilemiş olacaktı) Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı? Haberi Görüntüle 6- DALGA DALGA BÜYÜYOR Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalını açıklamasının ardından, aktif bahis oynayan 152 hakemin adı da duyuruldu. Soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağı ve futbol ailesinde yaklaşık 3 bin 700 kişinin de içinde bulunduğu ortaya çıktı. REKLAM 7- Türkiye'nin profesyonel liglerinde bulunan 139 kulübün başkanları, yönetimleri, profesyonelleri ve 3 bin 700 kadar futbolcu da soruşturmanın içerisinde yer alıyor.

8- Dosya kapsamında Masak ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve “İtirafçı” olmak isteyen var kişi olduğu edinilen bilgiler arasında. 9- SADECE BAHİS OYNAYAN ŞÜPHELİ DEĞİL Dosya kapsamında, maçın hakemi bahis oynamasa bile örneğin maç öncesinde görüştüğü hakem bahis oynamış ve kazanmışsa bu da şüpheli olarak değerlendirilebilecek. Örgütlü suç kapsamına da girebilecek. 10- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bahis soruşturmasıyla ilgili olarak "Devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır." ifadelerini kullandı. 11- TFF'nin, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına 2 bahis hesabı açan kişiler hakkında savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu. REKLAM 12- PFDK, bahis oynayan hakemlerle ilgili cezaları açıkladı. Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamına karar verilirken, 149 ismin ise hakemliği bitirildi. 13- Bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ortak açıklama yaptı. Hakemlerden yapılan açıklamada, "152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif' olarak bahis oynamadığınızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." ifadelerine yer verildi.

14- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15- Önümüzdeki günlerde bu operasyonlar daha yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. "Soruşturmanın seyri şike soruşturması hâline geliyor" düşüncesi konuşuluyor. DİSİPLİN TALİMATI - MADDE 56 İhlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir. 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men. Teşebbüs halinde 12 puan indirme cezası. Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar! Haberi Görüntüle 6222 NE DİYOR? MADDE 11 Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tamamı: (1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

tkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur. (4) Suçun; a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, b) Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından, c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(6) Bu madde hükümleri; a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz. (7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı yüzbin Türk Lirasından az olamaz. (8) Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez. (9) Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez. (10) Bu maddede tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur.