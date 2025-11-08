Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen aranıyor! 72 saat geride kaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!

        Elazığ'da, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarında bugün 4. gün. Küçük çocuğun son görüntüsü kameraya yansırken, Veysel'e ait bir ize henüz rastlanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 07:38 Güncelleme: 08.11.2025 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'ın Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen (11), geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        SULAMA KANALI VE ORMANDA ARAMA

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        ARAMA ALANI GENİŞLETİLDİ

        Ekiplerin termal dron desteğiyle havadan, iz takip köpeği ile karadan başlattığı arama kurtarma çalışmasında, 3 gün geride kaldı. Arama alanını genişleten ekipler, bölgede dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında çalışma yürütüyor. Çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Karayolları Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katıldı.

        REKLAM

        "BULUNANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

        AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, şu ana kadar Veysel'e ait ize ulaşılmadığını ifade ederek, "3 gündür 11 yaşındaki otizmli çocuğumuz Veysel Bilen’i arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık 3 gündür 30 kilometrelik bir alan taranmaktadır. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ekipleri, AFAD, belediye, Karayolları ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

        11 yaşındaki Veysel Bilen'in kameraya yansıyan son görüntüsü.
        11 yaşındaki Veysel Bilen'in kameraya yansıyan son görüntüsü.

        "250 KİŞİLİK BİR EKİPLE ARIYORUZ"

        Aileyle görüştüğümüzde, çocuğun nereye gidebileceğini sorduğumuzda suyu sevdiğini söylemişlerdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri, su bölgelerine intikal etti. Orayı taradılar. Bölge sazlık ve ağaçlık olduğu için taramaları sabah 08.00 itibarıyla yeniden başlattık. Ekiplerimiz şu an olay yerindeler. Dışarıdan gelen ekipleri de organize ediyoruz. Bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek.

        Toplamda yaklaşık 250’ye yakın ekiple arama faaliyetlerimiz sürüyor. Bölgeden takviye dron talep ettik. Malatya ve Diyarbakır AFAD’dan termal görüntülü dronlar talep ettik. Onlar da ilimize ulaştı. Onlar da faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar Veysel çocuğumuza ait herhangi bir iz, işaret, delil elde edemedik. Emniyet adli yönünü de inceliyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık” diye konuştu.

        VALİ HATİPOĞLU ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYOR

        Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, otizmli Veysel Bilen’i arama çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerden bilgi alan Vali Hatipoğlu, çalışmaların 35 kilometrelik alanda sürdüğünü belirterek, “Veysel Bilen'i, 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmaları ilk andan itibaren kesintisiz olarak devam ediyor. Haberin bize intikalinden itibaren ilk başta emniyetimiz daha sonra AFAD ve jandarma ekipleri destek olarak geldiler. Gönüllülerimizle beraber şu anda sahada arama ve tarama çalışmalarımız devam ediyor.

        "ÇALIŞMALAR 24 SAAT KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

        Yaklaşık 35 kilometrelik alanı hem yüzeysel olarak karadan hem de dron ve İHA destekli, bölgeyi taramaya devam ediyoruz. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmak arzusundayız. Emniyetimizin tüm birimleri, PAK, Özel Harekat, Su Altı Arama Kurtarma ekiplerimiz, AFAD ve jandarmamızın da desteğiyle şu anda 228 görevlimiz bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyorlar.

        İnşallah ailemize ve ilimize güzel bir haber vermek arzusundayız. Bu anlamda tüm gayretimizin ve çalışmamız devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla çocuğumuzu bulmak için gayret göstermektedir. 24 saat boyunca kesintisiz olarak arama tarama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Veysel Bilen
        #Elazığ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?