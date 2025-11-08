Elazığ'ın Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen (11), geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SULAMA KANALI VE ORMANDA ARAMA

DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ARAMA ALANI GENİŞLETİLDİ

Ekiplerin termal dron desteğiyle havadan, iz takip köpeği ile karadan başlattığı arama kurtarma çalışmasında, 3 gün geride kaldı. Arama alanını genişleten ekipler, bölgede dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında çalışma yürütüyor. Çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Karayolları Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katıldı.

REKLAM

"BULUNANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, şu ana kadar Veysel'e ait ize ulaşılmadığını ifade ederek, "3 gündür 11 yaşındaki otizmli çocuğumuz Veysel Bilen’i arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık 3 gündür 30 kilometrelik bir alan taranmaktadır. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ekipleri, AFAD, belediye, Karayolları ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

11 yaşındaki Veysel Bilen'in kameraya yansıyan son görüntüsü. "250 KİŞİLİK BİR EKİPLE ARIYORUZ" Aileyle görüştüğümüzde, çocuğun nereye gidebileceğini sorduğumuzda suyu sevdiğini söylemişlerdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri, su bölgelerine intikal etti. Orayı taradılar. Bölge sazlık ve ağaçlık olduğu için taramaları sabah 08.00 itibarıyla yeniden başlattık. Ekiplerimiz şu an olay yerindeler. Dışarıdan gelen ekipleri de organize ediyoruz. Bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek. Toplamda yaklaşık 250’ye yakın ekiple arama faaliyetlerimiz sürüyor. Bölgeden takviye dron talep ettik. Malatya ve Diyarbakır AFAD’dan termal görüntülü dronlar talep ettik. Onlar da ilimize ulaştı. Onlar da faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar Veysel çocuğumuza ait herhangi bir iz, işaret, delil elde edemedik. Emniyet adli yönünü de inceliyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık” diye konuştu. VALİ HATİPOĞLU ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYOR Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, otizmli Veysel Bilen’i arama çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerden bilgi alan Vali Hatipoğlu, çalışmaların 35 kilometrelik alanda sürdüğünü belirterek, “Veysel Bilen'i, 11 yaşındaki otizmli çocuğumuzu arama çalışmaları ilk andan itibaren kesintisiz olarak devam ediyor. Haberin bize intikalinden itibaren ilk başta emniyetimiz daha sonra AFAD ve jandarma ekipleri destek olarak geldiler. Gönüllülerimizle beraber şu anda sahada arama ve tarama çalışmalarımız devam ediyor.