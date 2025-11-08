Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Sıcaklıklar ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

REKLAM

ANKARA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR: 24, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE: 21, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu DENİZLİ: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu MUĞLA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu ANTALYA: 24, Az bulutlu ve açık HATAY: 27, Parçalı bulutlu ISPARTA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu KONYA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu NEVŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu BOLU: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu ZONGULDAK: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu SİNOP: 22, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu RİZE: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu SAMSUN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu TRABZON: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu ERZURUM: 16, Öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 17, Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı