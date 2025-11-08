Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Kıyı Ege, Toroslar, Trakya ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Sıcaklıklar ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR: 24, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE: 21, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA: 24, Az bulutlu ve açık
HATAY: 27, Parçalı bulutlu
ISPARTA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu
BOLU: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP: 22, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu
RİZE: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 16, Öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 17, Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN: 16, Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 28, Az buluttu ve açık
DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 26, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 25, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 26, Parçalı ve az bulutlu