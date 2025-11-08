Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Öğleden sonra birçok kentte sağanak var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Kıyı Ege, Toroslar, Trakya ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 07:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 07:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıklar ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        REKLAM

        ANKARA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        İZMİR: 24, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 21, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu

        MUĞLA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ANTALYA: 24, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 27, Parçalı bulutlu

        ISPARTA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        REKLAM

        ESKİŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        KONYA: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        BOLU: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu

        RİZE: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu

        TRABZON: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 16, Öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 17, Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu

        VAN: 16, Öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 28, Az buluttu ve açık

        REKLAM

        DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?