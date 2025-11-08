Wanderlust, Londra Ulusal Galerisi'nde düzenlenen törenle 24. Okuyucu Seyahat Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.

İstanbul, En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa) kategorisinde, Doğu ile Batı'yı bir araya getiren cazibesiyle altın madalya kazandı.

Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust'ın ödüle ilişkin yapılan açıklamasında, derginin okuyucularının İstanbul'un kubbeler ve minarelerle süslenmiş silüetinden gelişen sanat ve yemek sahnesine kadar, tarihin ve modernliğin büyüleyici karışımını öne çıkararak şehri altın madalya ile ödüllendirdikleri belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wanderlust'un Genel Yayın Yönetmeni George Kipouros, İstanbul'un 2024’te gümüş madalya kazandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"İstanbul, bu yıl altın madalya aldı. Okuyucular bu şehri her seferinde kendilerini şaşırtan bir şehir olarak tanımlıyor. Gün batımında Boğaz'ı geçmekten, yüzyılların etkisini taşıyan yemekleri tatmaktan ve aynı öğleden sonra kiliseler, camiler ve modern sanat galerileri arasında dolaşmaktan bahsediyorlar. İstanbul'un enerjisi, farklı dünyalar arasında ne kadar rahat yaşandığına dayanıyor. Taşlarında tarih var ama geleceğinde de hayal gücü var."