        İzmir haberleri: 2 kadın hayatını kaybetti! Kahreden kaza kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:10
        İzmir'de kaza, dün Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Kızılüzüm mevkiinde meydana geldi.

        İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki otomobil ile S.K. (22) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbarla kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        İKİ KADIN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedaviye alınan yaralılardan zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli 2 kadın kurtarılamadı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
