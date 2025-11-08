İzmir'de kaza, dün Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Kızılüzüm mevkiinde meydana geldi.

İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki otomobil ile S.K. (22) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre ihbarla kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İKİ KADIN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli 2 kadın kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.