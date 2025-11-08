Habertürk
Habertürk
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp | SON DAKİKA HABERİ

        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!

        İstanbul Bakırköy'de, iş insanı 53 yaşındaki Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından feci biçimde darp edildi. Saldırgan tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:41
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İstanbul'da olay, Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde, 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

        İddialara göre, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı.

        "YOLU KAPATTIN" DEYİP SALDIRDI

        DHA'daki habere göre Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

        SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darp ettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

        SALDIRI KAMERADA

        Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
