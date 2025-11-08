Habertürk
        Haberler Yaşam 90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti

        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti

        Antalya'da 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, Burdur'da derinliği yaklaşık 90 metre olan obruğa indi. Zaman zaman büyük korku yaşayan Kuşçu, iniş ve çıkış anını kamera ve drone ile kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:35
        Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak Burdur'un Bucak ilçesindeki bir obruğa iniş yaptı.

        Derinliği yaklaşık 90 metre olan obruğa girme kararı alan Kuşçu, ekipmanlarıyla bölgeye gitti. Kuşçu, bölgede yaşayanların 'Girme, çıkamazsın' önerilerine rağmen ağaçlara kurduğu sistemle obruğa iniş yaptı.

        Zaman zaman tedirginlik yaşayan Kuşçu, her anını kamera ve dron ile kaydetti. Obruğun dibinde hayvan leşleri gören Kuşçu, yarım saatte indiği obruktan 1 saatte güçlükle çıktı.

        "İNERSEM ÇIKAMAYACAĞIMI SÖYLEDİLER"

        Büyük tedirginlik yaşadığını söyleyen Ozan Kuşçu, "Bucak'ta 90 metre derinliği olan obruğa gittim. İnsanların 'kara delik' diye adlandırdığı bir doğal oluşum. Obruğun olduğu köydekiler, buraya iniş olmadığını, inersem de çıkamayacağımı söyledi.

        Daha önce kimse yapmadığı için çok tedirgin oldum. Emniyet aldığımız ağaçlar çok küçüktü, farklı önlemler aldık. Yine de tehlike vardı ama korkuyu yenip aşağıya inmeyi başardım" dedi.

        "YERİN 90 METRE ALTINA TEK BAŞIMA İNDİM"

        Obruğun etrafında güvenlik önlemi olmadığını belirten Kuşçu, "Aşağıda hayvan cesetleri çok fazlaydı. Buranın etrafı tel örgülerle çevrilmiş ama insanlar gire çıka tel örgüleri de parçalayıp, obruğa atmışlar. İnanılmaz bir duyguydu. Yerin 90 metre altına tek başıma indim. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım.

        'İp kopacak mı?' diye çok tedirgin oldum. Köyde yaşayanların anlattığına göre, bu obrukla ilgili bir rivayet varmış. Devenin üstünde giden bir gelin, bu obruğa düşüyor ve yıllar sonra cesedi Antalya'da bulunuyor. Burada su kanalları olduğunu söylediler ama aşağıda bu kanalları göremedim" diye konuştu.

        "YUKARI ÇIKMAM 1 SAAT SÜRDÜ"

        Obruğu ilk gördüğünde başının döndüğünü de söyleyen Kuşçu, "Yukarıdan bakınca dibi gözükmüyordu. Aşağıya indim ama en ufak hatada mahsur kalabilirdim. Orası dünyadan bir yer değilmiş gibiydi. İnanılmaz sessiz bir yerdi.

        Yukarı çıkmam 1 saat sürdü. Sosyal medyada insanlar, bana buranın videosunu atıp inmemi istiyordu. Ben de meraklandım hem onların merakını gidermek hem de böyle bir tecrübe edinmek için gittim" dedi.

