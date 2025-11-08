Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!

        Galatasaray, Yunus Akgün'ün başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray’da Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün, fıtık ameliyatı oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

        DÖNÜŞ TARİHİ NE ZAMAN?

        Milli futbolcunun, ameliyat olduğu için yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        SEZON KARNESİ

        Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler