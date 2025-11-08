Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!

Galatasaray’da Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün, fıtık ameliyatı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Acıbadem Sağlık Raporu



DÖNÜŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Milli futbolcunun, ameliyat olduğu için yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.