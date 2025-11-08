İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındaki polise veya jandarmaya yönelik vatandaşlarca sarf edilen, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusunun yaka kamerası uygulamasıyla beraber yüzde 90 azaldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayarak, trafik güvenliği ve asayiş alanlarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Bakanlık bünyesinde 675 bin personelin kahramanca, azimle, kararlılıkla ve büyük bir heyecanla çalıştığını dile getiren Yerlikaya, "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirme yaptı.

Ülke genelinde 38 milyon sürücü ve 33 milyon motorlu araç bulunduğunu aktaran Yerlikaya, trafik güvenliğini sağlamak için kazaları önlemeyi ve trafikte can kayıplarını en aza indirmeyi amaçladıklarını, sürücülerin davranışlarını olumlu yönde dönüştürerek trafik kültürü oluşturmak istediklerini anlattı.

Yerlikaya, "yasa dışı çakar lamba" kullanan araçların sayısında azalma olduğuna dikkati çekerek, son 10 ayda bu konudaki denetimleri yüzde 378 artırdıklarını vurguladı.

Bu dönemde çakar lamba kullanan 1194 araca cezai işlem uygulandığının altını çizen Yerlikaya, "Yüzde 87 bitti bu iş. 276 bin lira ceza olur mu? Caydırıcı oldu ve bu kurala hürmete, saygıyı arttırdı. İkinci cezayı 10 ayda kaç kişiye verdik? İkinci ceza 10 ayda sadece bir kişiye uygulandı." diye konuştu.

"SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?" YÜZDE 90 AZALDI

Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerince yaka kamerası takılmasını bu ay itibarıyla trafik polisleri ile jandarmaların tamamında uyguladıklarını, yılbaşına kadar da yunuslar ve önleyicilere, yılbaşından sonra ise çevik kuvvette de bunu başlatacaklarını dile getirdi.

İstanbul'da 143 polis, 29 jandarma merkezinin olduğunu, bunların hepsine de uygulamanın geleceğini aktaran Yerlikaya, "Neden takıyoruz bunu? Vatandaşlarımıza nasıl davranıldığını kayıt altına almak istiyoruz. Bu görüntüler 30 gün saklanıyor." ifadelerini kullandı.

Görevi başındaki polise ya da jandarmaya yönelik vatandaşlarca sarf edilen, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusunun yaka kamerası uygulamasıyla birlikte azaldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu, bizim vatandaşımızın da güvenlik kolluğuna davranışlarını kontrol etmesini sağladı. Bu yaka kamerasının uygulandığı yerlerde bu tür konuşmalar yüzde 90'ın üzerinde şimdilik azaldı. Daha da yukarıya gidecek. Eskiden bizim polislerimiz, jandarmamız böyle bir şeyde adliyeye intikal eden suç duyurularında bulunurdu, bunlar yüzde 90 düştü. Başka bir şey, bizim polisimiz ve jandarmamızla ilgili şikayetler de yüzde 90 düştü."