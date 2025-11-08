Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Urfa haberleri: Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!

        Şanlıurfa'da, komşu 2 aile arasında çıkan, bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 28 yaşındaki Abdullah Seyyidoğlu hayatını kaybetti, babası ve 2 kardeşi yaralandı. Silahlı kavganın, çocukların tartışması sonrası yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:36 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:36
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde Eyyübiye Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki komşu ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce aile büyükleri de kavgaya karıştı.

        POMPALI TÜFEK VE BIÇAK KULLANILDI

        DHA'daki habere göre bıçak ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada Abdullah Seyyidoğlu (28), İbrahim Seyyidoğlu, Muhammed Şamil Seyyidoğlu ile baba Zeki Seyyidoğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Seyyidoğlu, kurtarılamadı.

        BABA VE 2 KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Baba ve iki kardeşinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
